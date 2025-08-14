Amistoso de pretemporada del San José juvenil, en fotos

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El San José juvenil continúa con la preparación para afrontar la temporada y durante la jornada de hoy disputaron un partido amistoso entre los distintos equipos con los que cuenta.

El club cuenta con tres equipos en categoría juvenil de un total de 23 categorías con las que cuenta el Club Deportivo San José.