Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Eusebio Millán (La Quiñonería. Soria, 16-12-1886-Alella. Barcelona, 11-4-1956) fue un religioso escolapio introductor y promotor del baloncesto en España. Aunque nacido en Soria desde muy joven residió en Barcelona y a él se debe que el deporte de la canasta llegase al país allá por en 1921.

Había conocido el baloncesto estando de misionero en Cuba, llevado a la isla por los soldados que la invadieron en 1906. Tras regresar a España diez años después, en 1921, el padre Millán implantó el deporte de la canasta en las Escuelas Pías de San Antón de Barcelona. En 1922, Millán fundó el primer club de la ciudad de Barcelona: el Laietà Basket Club.

Por su relevancia en la historia del segundo deporte más popular en España, el padre Eusebio Millán ha recibido varios homenajes en su localidad natal de La Quiñonería y en Soria capital, donde el polideportivo del colegio Nuestra Señora del Pilar lleva su nombre.

Vistió la sotana de la Escuela Pía en Moyá el día 29 de septiembre de 1901 y profesó de votos temporales el 9 de agosto de 1903. Terminados los estudios correspondientes en Irache y Tarrasa, profesó de votos solemnes el 19 de abril de 1908. Tras una corta estancia en Mataró, donde fue ordenado sacerdote el 21 de septiembre de 1910, el año 1911 fue destinado a los colegios de Cuba (Cárdenas, 1911-1915 y Guanabacoa, 1915-1921), donde permaneció diez años.

Conoció personalmente a James Naismith, iniciador del baloncesto. Se entusiasmó con este deporte el padre Millán y lo practicó con sus alumnos cubanos, que ya lo conocían. Al regresar a Cataluña el padre Millán en 1921 lo introdujo en el Colegio de Sant Antoni de Barcelona aquel mismo año. No lo aceptaban los alumnos, que preferían el fútbol; con estratagemas y pactos consiguió aficionarlos al baloncesto; preparó varios equipos y en diciembre de 1922 tuvo lugar el primer partido oficial y, desde ahí, entre competiciones y torneos surgieron el Club Laietà en 1922 y la Federación Catalana en 1924.

En cada colegio por donde pasó el padre Eusebio se creó algún grupo o club de baloncesto: Calella, Tàrrega, Igualada, Mataró, Olot, Villanueva y Geltrú, Balaguer, Sabadell. En Mataró mantuvo contacto con el baloncesto que se practicaba en el cuartel y con sus profesores; se carteó por este motivo con el coronel José Moscardó de la Academia de Artillería de Toledo para fomentar el baloncesto en el Ejército. Durante los años de la República el baloncesto fue adoptado por la Federació de Joves Cristians de Catalunya como su deporte y así se introdujo en muchísimos pueblos y ambientes catalanes.