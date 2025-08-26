Nueve semanas para construir al Grupo Herce

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Nueve semanas para construir el Grupo Herce Río Duero Soria. Nueve semanas de pretemporada con el objetivo desde ayer, primer día de preparación, de presentarse el 25 de octubre en las mejores condiciones para afrontar el arranque de la Superliga ante el Unicaja Almería. Nueve semanas de sesiones de entrenamiento, ensayos de puesta a punto y convivencia e interacción en un grupo renovado que necesita el ajuste lógico de acoplarse a un nuevo proyecto con las mismas miras de los últimos ejercicios: llegar lo más lejos posible en todas las competiciones en las que se presentará en la campaña 2025-26. Otro asunto será lo cosechado al final. La intención no se cuestiona ni se discute.

Alberto Toribio dirigirá por quinta campaña consecutiva el proyecto celeste, su vinculación se prolonga hasta 2027, acompañado de su grupo de trabajo formado por su segundo, Jesús Gómez, por Enrique Guiu, como tercero y asistente, por Xavi Peña, preparador físico, por Israel Martín, estadístico-scout, y por Alba Bravo y Miriam Barranco, fisioterapeutas.

Una labor encaminada a mantener el estatus del equipo soriano, alcanzado en las últimas campañas, según comentó el técnico del Grupo Herce, al analizar las posibilidades de su equipo a lo largo de la temporada. «Presupuestariamente no estamos entre los cuatro primeros equipos de la Superliga, pero sí aspiramos a competir en la cancha por esas posiciones», destacó Toribio, que ya ha demostrado en las campañas precedentes el potencial y los resultados de su plantilla a la hora de afrontar la liga regular y la Copa del Rey.

El vestuario del Grupo Herce ha sufrido una renovación, «como todos los años», asumió el técnico. Ya por razones de cerrar ciclos, por la marcha de jugadores debido a sus actuaciones a lo largo de la temporada, por ajustes en las posiciones y búsqueda de mejorías y refuerzos.

Todo se mezcla en la confección de una plantilla que en esta temporada se ha movido más por territorios de sustitución de jugadores con responsabilidad que por los de contratar efectivos de futuro. «El año pasado nos tocó renovar el grupo desde la necesidad de traer jugadores jóvenes. Este año hemos sustituido a los que más responsabilidad asumían», reconoció el técnico.

A falta de la llegada de Victor Lindberg (atacante-receptor) y Omar Hoyos (receptor), ausentes hasta el próximo mes de septiembre, Toribio trabajará con un grupo formado por Lucas Lorente (colocador), Azzdin Mimoun (central), Arnau Masiá (líbero), Juan Pablo Moreno (opuesto), Mikal Kastad (receptor), Bernat Castellá (colocador), Diego Miguel (receptor), Joan Domenech (central), Alejandro Villalba (central), Moisés Rodrigo (central) y Rodrigo Jiménez (líbero).

También se unen a las sesiones de pretemporada cinco meritorios como son Sergio Martín, Víctor Chamarro, Daniel Maján, Yago Martínez y Gil Moliner.

Con este grupo más los dos ausentes que se incorporarán a lo largo del mes de septiembre, el cuerpo técnico afrontará un número de ensayos, entre ocho y diez, distribuidos a lo largo de las nueve semanas de preparación con una fecha, al menos, ya confirmada. El primer encuentro de preparación se disputará en Teruel el próximo 13 de septiembre.

El conjunto aragonés y el Leganés, principalmente, serán las piedras de toque para conocer la progresión del Grupo Herce en la fase de puesta a punto. Los encuentros programados se celebrarán tanto a modo de visitante como de local. Aunque los retrasos obligados en los inicios de las competiciones domésticas, ordenado por la FIVB, ha trastocado todo lo planificado, el torneo de Valencia se mantiene en el calendario de la pretemporada, pero no así la Copa Ibérica, suspendida.

El Grupo Herce Soria comenzará el 25 de octubre su trayecto en la liga regular de la que debe obtener su clasificación para la Copa del Rey, finales del mes de febrero, al completarse la primera vuelta de la Superliga. Para el mes de enero disputará los octavos de la CEV Cup, «donde nuestro objetivo es seguir creciendo», destacó Toribio, y con el cambio de normativa podría disputar la Supercopa el 28 de diciembre.

La Federación ha variado su criterio para el rival de la Supercopa en caso de que el campeón de la Liga y el de la Copa coincidiera. Hasta esta temporada la disputaba el subcampeón de Copa, en la última edición, el CV Manacor. El cambio designa al subcampeón de la Liga, el Grupo Herce. Los baleares se han quejado del cambio y la resolución final aún no se ha tomado. El equipo soriano inicia su preparación al margen de las decisiones de los despachos.