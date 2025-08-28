Dos partidos para el Numancia y adiós a la pretemporada

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

Aunque no estaba previsto en el calendario de amistosos programado al comienzo de la pretemporada, el C. D. Numancia disputará un nuevo encuentro de preparación. Surgió la posibilidad, hubo acuerdo entre ambos clubes, y el cuadro que dirige Abel Segovia se medirá (Ciudad Deportiva Francisco Rubio Garcés) ante la Unión Balompédica Conquense, rival que milita en la misma categoría que los sorianos.

La entrada será gratuita para los abonados, mientras que los no abonados pagarán 5 euros. Inmersos en la penúltima semana de trabajo previo al inicio de liga, el equipo disputará dos partidos en el corto espacio de tiempo de tres días, ya que el sábado, 30 de agosto, tocará rendir visita a El Burgo de Osma para enfrentarse al Deportivo Alavés B (18:30 horas) en lo que será el noveno y último amistoso.

Todo enfocado para llegar en las mejores condiciones posibles al primer partido oficial en la localidad asturiana de Villaviciosa donde espera el C. D. Lealtad. Para este compromiso inaugural el técnico ya cuenta con dos bajas, Jannyck Buyla e Ian Olivera, ya que ambos futbolistas han sido convocados por sus selecciones nacionales en la próxima ventana FIFA.

El andorrano Olivera jugará contra Inglaterra en la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026 el 6 de septiembre, y contra Estonia un amistoso tres días más tarde. De momento, tras la disputa de cuatro jornadas en esta liguilla de clasificación la selección del Principado es colista del grupo K, con cero puntos en su casillero. El central zurdo es habitual en el once titular de la selección absoluta de Andorra, con la que acumula 11 partidos oficiales.

Por su parte, el ecuatoguineano Buyla jugará contra Santo Tomé y Príncipe este próximo 4 de septiembre y contra Túnez el 8 de septiembre, ambos partidos clasificatorios para la Copa del Mundo 2026. Habiendo jugado seis partidos marcha en la cuarta posición del grupo H, con dos triunfos, un empate y tres derrotas, pero muy alejada de Túnez, líder. El numantino Buyla es un fijo en la selección absoluta de Guinea Ecuatorial, con más de 30 internacionalidades con el 8 a la espalda del combinado nzalang.

En otro orden de cosas, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha rechazado el recurso presentado por el CD Numancia contra la resolución del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de 7 de mayo de 2025 declarando que no hubo alineación indebida del Pontevedra en el polémico encuentro de la pasada temporada. Cabe recordar que el jugador local Yelko Pino entró al terreno de juego interfiriendo en el juego, y el árbitro zanjó esa acción con cartulina amarilla.