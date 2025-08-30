El San José Femenino recibe al Atlético de Madrid juvenil en el anexo de Los Pajaritos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una de las mejores canteras del fútbol femenino español se podrá ver esta tarde en Soria con motivo del partido amistoso que jugarán el San José y el Atlético de Madrid juvenil A, un enfrentamiento que comenzará a las 19.00 horas en el anexo de Los Pajaritos y que se podrá ver gratis.

Cartel del partido de esta tarde en Los Pajaritos.

El primer ensayo estival para el San José de Hugo Palomar fue el pasado el 21 de agosto en el campo del Ariza. El 3 de septiembre recibirán al San Esteban de la Liga Gonalpi, el 6 de septiembre el San José jugará en Langa de Duero ante el Rayo Vallecano y el calendario de amistosos finalizará con la visita al Zaragoza FC el 13 de septiembre.

Todo programado para el estreno en Tercera Federación del 20 ó 21 de septiembre ante el CD Ponferrada, una primera jornada en la que las sorianas jugarán como locales. El primer desplazamiento será al campo del Olímpico de León B. El San José tendrá por delante 22 jornadas hasta el 26 de abril del próximo año que es cuando finalice la competición regular.