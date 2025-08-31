Más de 160 ciclistas participan en la IV BTT Deza Resiste

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La IV BTT Deza Resiste arrancaba a primera hora de la mañana de este sábado con participación de 162 corredores para completar las dos distancias de la prueba: la larga de 60 kilómetros y la corta de 25. Darío Angulo, Sara Aragonés, Rubén Colchero y Alicia Gracia fueron los vencedores en cada una de las distancias en unas clasificaciones en las que mención aparte tiene los participantes con bicicletas eléctricas. Con la organización de Deza Resiste tenía lugar una prueba que contó con las bondades climatológicas en una mañana idónea para el deporte del pedal.

La carrera larga se la adjudicaba Darío Angulo con un tiempo de 2:23.43 en completar los 60 kilómetros. Sergio Sánchez, Saúl Sanz, Georgi Vladimirov Tanchov y Arturo Gracia eran otros de los corredores destacados. Sara Aragonés era la mejor fémina con un registro de 3:52.29. En la categoría de bicicleta eléctrica ganaba Isidro Lamata con un crono de 2:19.

Rubén Colchero era el ganador de la prueba corta de 25 kilómetros con un tiempo en la línea de llegada de 1:09.21. Juan Alfonso y Gonzalo Esteras completaban el podio. Javier Martínez, Alfonso Sánches y Rubén Lozano fueron otros de los participantes destacados. Alicia Gracia sería la vencedora entre las féminas con un crono de 2:17.05. Carmen Herguido y María Novella iban a ser segunda y tercera. Otras ciclistas destacadas sería Paula Novella, Nerea Carazo y Noelia Gómez. En bicicleta eléctrica el mejor sería Mario Sincari con un registro final de 1:05.31. Mercedes Martínez con 1:27.44 era la mejor en féminas.

Participantes en la prueba Deza Resiste en su cuarta edición.HDS

La prueba trascurría por parajes de enorme belleza. Se trata de un día especial para toda la comarca del Alto Jalón. Además de la carrera, hubo una Pequemarcha BTT para los más pequeños, Hinchables y zona infantil, Comida popular para todos los participantes, Concierto de tarde y música en directo, Sorteos y sorpresas.

El pasado año participaron 150 corredores. En la modalidad larga venció Diego Heredero (2.56.33), y en féminas la ganadora fue Sara Aragonés, con un tiempo de 4.15.38. En la cita corta, el más rápido fue Abel Mansilla (1.13.48), y en chicas Teresa Arroyo (1.44.39).