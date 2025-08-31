El C.D. Golmayo Camaretas femenino analiza su salto a regional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El club balaguero es el primer club soriano de la liga provincial en ascender tan rápido, la sección femenina fue creada tan solo en 2023. Esto refleja el enorme trabajo realizado desde dentro y fuera del campo y que refuerza la convicción de que este proyecto tiene mucho por dar.

Como indican, son conscientes del salto y exigencia que supone estar en regional por ello, han realizado fichajes, entre ellas, Paola Gil y Alba Gómez, jugadoras conocidas en la comunidad tras jugar en regional durante muchos años. Por otro lado, como quieren que este sea un proyecto duradero en el tiempo, han mezclado veteranía con juventud con jugadoras como Silvia García del infantil regional del C.D. Numancia con gran proyección.

El entrenador, Alfonso Peral, comenta que tienen varias niñas entrenando con ellos que, por edad, todavía no pueden jugar en categoría senior pero, que han apostado aún así, por estar en sus filas para el día de mañana, lo que refleja el buen hacer de la entidad.

En su salto a regional, a Peral le entristece no poder vivir derbis locales ya que estos siempre aportan un componente emocional especial y unen, sobre todo, en el primer año. Esto es debido a dos motivos: la reestructuración de la liga que ha hecho ascender al San Esteban al quedar terceras y a la desaparición del equipo filial del San José. Aún así, explican que están muy contentos porque esta nueva etapa les ofrecerá desafíos igual de emocionantes.

Por otro lado, la directiva sigue trabajando para consolidar al club y que este también inspire. Será el único club y, además pueblo, en tener a sus dos equipos séniors en categoría senior regional. Y, además, han desarrollado eventos únicos para que el fútbol femenino siga creciendo: primer campus femenino, programa Playmakers junto a la RFCYL, entre otros, para que niñas y mujeres puedan disfrutar del fútbol, formarse y desarrollarse como deportistas en un entorno seguro, serio y ambicioso.

Peral indica que regional es un nuevo punto de partida y que, poco a poco, irán creciendo para ser cada vez más competitivas y forjar la estructura femenina del C.D. Golmayo Camaretas. Por ahora, durante la pretemporada, han ganado al C.D. Aranda Riber, también de doble g, y al S.D. Ólvega actuales subcampeonas de liga regional aragonesa.