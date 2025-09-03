El Ólvega tiene un exigente arranque de Liga visitando al Calatorao y recibiendo al Rivas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Primera Regional de Aragón echa a andar este fin de semana y la S.D. Ólvega tiene un exigente arranque liguero ya que este domingo visita al Calatorao y después recibe en El Moral al Rivas. Dos rivales que están llamados a estar en la zona alta de la clasificación y que serán dos importantes piedras de toque para el equipo entrenado por Roberto Quílez. El objetivo de los olvegueños estar en la zona media alta en una temporada en la que no se quieren tener sobresaltos a la hora de conseguir la permanencia.

Roberto Quílez, en su día portero del conjunto del Moncayo, afrontará su tercera campaña como entrenador al frente de una plantilla que mantiene el bloque de curso anterior. Sólo tres bajas como son las de Saúl Marco, Óscar Herrera y Gerardo Martínez. El primero ha dejado de pertenecer a la nómina olvegueña al fichar por el Calasanz de la Primera Regional de Aficionados de Castilla y León, mientras que Óscar y Gerardo han colgado las botas. En el capítulo de altas los movimientos han sido el salto de dos futbolistas del conjunto juvenil.

El Ólvega será el único representante soriano en la categoría después de que el Ágreda bajase el ejercicio anterior a la Segunda Regional. Los olvegueños apuestan por estar entre los seis primeros clasificados para no tener sobresaltos clasificatorios. El comienzo del curso no será nada fácil ya que en la primera jornada de este domingo, a partir de las 18.00 horas, se desplazan a Calatorao para verse las caras contra uno de los 'gallitos' de este Grupo 3. Ya en la segunda fecha liguera, en el fin de semana de las fiestas de Ólvega, será otro hueso duro como el Rivas el que estrene el curso en El Moral.

El club continuará con Noemí Revilla como presidenta y para afrontar la temporada 2025-2026 tendrá un presupuesto de 90.000 euros. Las ayudas del Ayuntamiento de la localidad y la aportación de la cuota de socios son las principales fuentes de ingresos de la entidad.

El fútbol base es uno de los activos del Ólvega con hasta siete equipos distribuidos en las categorías inferiores. Así, el club cuenta con equipos masculinos prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles y juveniles. El fútbol femenino también va ganando espacio con un conjunto alevín-infantil y uno juvenil.

La competición en la Primera Regional de Aragón empieza este fin de semana y por delante tendrá nada menos que 34 jornadas para conocer el desenlace, que tendrá lugar el último fin de semana de mayo de 2026. Hasta Navidad, la Liga tendrá dos parones, concretamente el fin de semana del puente de El Pilar del 12 de octubre y el del puente de la Constitución de primeros de diciembre. El fútbol regional en Aragón cerrará el año el 21 de diciembre para afrontar el descanso navideño y se reanudará el 11 de enero de 2026. La primera vuelta finalizará el 25 de enero y ya en la segunda vuelta la competición para el primer fin de semana de abril con motivo de la Semana Santa