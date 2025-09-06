Punto de partida

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

De la mano de Abel Segovia con su nuevo proyecto en el banquillo, el CD Numancia inicia hoy en Villaviciosa, Les Caleyes 18.00h frente al CD Lealtad, su camino por el Grupo 1 de la Segunda Federación. Una temporada dirigida a recuperar presencia y prestigio en el fútbol. Después de dos intentos fallidos de auparse a un nivel superior en las dos temporadas precedentes, el club soriano afronta el reto de emerger de un estatus lejano a su condición de club referente por sus logros impensables en un pasado nada lejano.

Desde su salida del fútbol profesional con el descenso en el ejercicio 2019-20, su trayectoria se ha caracterizado por un vaivén de resultados, casi siempre encaminados a la decepción con la única excepción del curso 2021-22 con el ascenso a Primera Federación. Buenaventura efímera al no ser capaz de aguantar la categoría a las primeras de cambio. Un paso atrás, todavía incapaz de digerir por lo experimentado recientemente. Decepción y frustración.

El escenario al que se enfrenta es similar al de campañas precedentes. El Numancia parte como señalado para luchar por los premios de la categoría: el ascenso directo y como ha ocurrido los dos últimos cursos, la promoción de ascenso como mal menor. Cumplida la pretemporada, seis semanas de preparación, el panorama no es el más optimista.

El Numancia ha alternado resultados favorables con notorias derrotas. En fase de puesta a punto no es relevante el marcador, lo es más las sensaciones y la imagen ofrecida. En ese apartado el grupo de Abel Segovia no se ha caracterizado por despejar dudas. E

El propio entrenador ha reconocido que solo en momentos puntuales ha visto sobre el terreno de juego lo que intenta transmitir con su estilo de juego: la intensidad, la presión, los automatismos y la sincronización entre los efectivos a utilizar, la adaptación a los métodos nuevos, la capacidad física adquirida... se convertirán en determinantes para alcanzar la posibilidad de luchar entre los destacados de la categoría.

El curso comienza con más incertidumbres que certezas entre un grupo de nuevos jugadores, los verdaderos protagonistas para que el Numancia deje atrás la encrucijada en la que se ha instalado.

Convocatoria

Abel Segovia incluyó en el primer desplazamiento de la temporada a todos los efectivos disponibles más la presencia de Miñana. Las ausencias en la convocatoria son las de Ian Olivera y Jannick Buyla, ambos concentrados con sus selecciones, Andorra y Guinea Ecuatorial, respectivamente. Los dos rojillos deberán esperar para debutar con su nuevo equipo ya que deben afrontar sus compromisos internacionales.

El siguiente partido del club soriano está programado para el domingo 14 de septiembre frente al Rayo Cantabria a partir de las 17.00 horas.

Otro de los jugadores que se perderá el inicio liguero y bastantes citas más es Gexan, lesionado de larga duración al que el club numantino le ha otorgado el dorsal número 15. Por el contrario, el que podría contar con minutos de competición en el primer equipo es Óscar Miñana, incluido en la lista de convocados.

El canterano ha disputado muchos minutos de los partidos de preparación durante la pretemporada, una de las opciones de Abel Segovia para completar sus equipos de ensayo y puesta a punto. Sus actuaciones le han concedido el billete a Villaviciosa.

El primer equipo titular y la composición del banquillo saldrán de la convocatoria realizada ayer una vez finalizado el entrenamiento programado antes de viajar a tierras asturianas.

El equipo soriano inició el desplazamiento a Villaviciosa a partir de las 12.30 horas. Viaje en autocar, descanso en la localidad asturiana y partido hoy frente al CD Lealtad, 18.00 horas, para comenzar la temporada 2025-26. Tres puntos en juego y el inicio para consumar un propósito de ascenso de categoría.