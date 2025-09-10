El Moreno Sáez Sporting Soria regresa a la Primera División de voleibol

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Moreno Sáez Sporting Soria competirá en la temporada 2025-2026 en el Grupo A de la Primera División Masculina, la tercera categoría del voleibol español, que acaba de ser reestructura por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) y en la que afrontará una cantidad de kilómetros similar a la de la pasada campaña en el Grupo A de Superliga 2.

Esto se debe a la presencia entre sus rivales de dos equipos canarios, concretamente de Santa Cruz de Tenerife: el Arona, de Los Cristianos, y el Club Voleibol Haris, de La Laguna. El primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria ha permanecido dos campañas en Superliga 2, la categoría a la que ascendió, de forma brillante, en la localidad murciana de Molina de Segura, en abril de 2023.

Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa dirigen esta campaña a un equipo que también tendrá como adversarios, en su regreso a la Primera División -categoría que a partir de ahora cuenta con cuatro grupos y no con los tres de temporadas anteriores- a dos conjuntos asturianos (el Club Voleibol Oviedo y el Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón), dos madrileños (el Club Voleibol Coslada y el Club Voleibol Chamartín Vergara), el Club Voleibol Oleiros de La Coruña, el Jatorkide de Vitoria (Alava), el CYL Palencia 2026 -formado por los componentes de la Concentración Permanente de la Federación Española-, el Río Duero Soria B y la Universidad de Burgos CVB.

Sólo cinco de los doce combinados encuadrados en el Grupo A compitieron la pasada temporada en la Primera División.

El Moreno Sáez Sporting tiene programados cinco amistosos. Este sábado, los sorianos jugarán dos encuentros en el marco del X Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza, una cita que organiza el Indescar Zaragoza, el que será su rival en semifinales (11:30 horas).

Por el otro puesto en la final pugnarán el Rodi Bàlafia Volei Lleida y el Grupo Egido Pinto de Madrid. Una semana después, sus rivales, ya en Soria, serán el propio Indescar Zaragoza y el Río Duero B.

El último adversario del Moreno Sáez Sporting, también en Soria -el 27 de septiembre-, será la Universidad de Burgos, uno de los recién ascendidos a la Primera División Masculina. La jornada inaugural de la temporada, en la que el Moreno Sáez Sporting visitará al Río Duero Soria B, está prevista para el primer fin de semana del mes de octubre.