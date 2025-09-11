Partidos de pretemporada del Laguna Negra Hockey

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

De cara a preparar la nueva temporada que comienza oficialmente el 26 de septiembre el Laguna Negra H.C. va a jugar una serie de partidos preparatorios.

El primer compromiso lo tienen este sábado 13 de septiembre en Aluche donde jugara el XXXVII Torneo Villa de Madrid que organiza el CHP Aluche a modo de presentación de todos sus equipos.

Los sorianos jugaran un triangular siendo su primer partido a las 11:45 contra el CHP Aluche “B” y a las 15:10 contra el Hogares Mundet de Barcelona.

Para el próximo fin de semana el Club tiene previsto viajar hasta Alcañiz con los equipos Senior y Benjamín para jugar partidos amistosos con el Translop Alcañiz, está pendiente de confirmar los horarios. El club del Bajo Aragón se puso en contacto con la entidad soriana para jugar en la presentación del equipo senior el viernes 5 de septiembre pero el Laguna Negra declino la propuesta ante la imposibilidad de armar un equipo en tan poco tiempo.

El club sigue con las jornadas de puertas abiertas donde aquellos que quieran aprender a patinar y a jugar al hockey. La próxima semana los días 16 y 18 de 17:00 a 18:00 serán los dos últimos días.