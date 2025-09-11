El Club Bádminton Soria competirá en la Copa Iberdrola de clubes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Badminton Soria-CS24 será uno de los doce clubes participantes en la Copa Iberdrola que para, esta edición de 2025 se celebrará en Toledo durante los días 13 y 14 de septiembre.

La Copa Iberdrola es una competición de participación exclusivamente femenina y que el Club Badminton Soria-CS24 siempre tiene la voluntad de participar. Los doce equipos participantes se determinan en función de la clasificación obtenida en la liga de clubes de la temporada 2024/25 y gracias a la cual el club soriano se medirá a los grandes clubes del panorama nacional.

El sorteo no ha sido especialmente favorable ya que el Club Badminton Soria-CS24 ha sido encuadrado en grupo I enfrentándose al primer cabeza de serie, el Club Bádminton Oviedo y a las malagueñas del Club Bádminton Benalmádena.

Las aspiraciones de las sorianas son muy modestas teniendo en el horizonte el fantástico quinto puesto logrado en la temporada 2023. Para esta edición la apuesta del club soriana es participar con un equipo muy joven. Tan solo una de las jugadoras desplazadas es de la categoría absoluta mientras que el resto serán jugadoras sub-19, sub-17 y sub-15.

El plantel estará formado por Beatriz Hernández, quien hará las funciones de capitana, Daniela Corchón y María Gonzalez, jugadoras que disputarán los encuentros de la categoría absoluta e Isabel Corchón y Jimena Ayllón defenderán los puntos de la categoría sub-17.

La participación en este exclusivo evento es en si mismo un premio para las jugadoras que podrán medirse a las mejores raquetas nacionales, además de fomentar el espíritu de equipo dado que el vencedor de cada confrontación resultará de las victorias de tres partidos de individuales y dos encuentros de dobles.