La atleta soriana Marta Pérez, ante el reto del Mundial de Tokio

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Desde la semana pasada en Japón, Marta Pérez apura su periodo de adaptación al cambio de hora, el de convivencias en un escenario diferente a su hábitat cotidiano, el de preparación y de descansos antes de afrontar la primera eliminatoria del Mundial de Atletismo en los 1.500 metros. Todo dirigido para minimizar el impacto del cambio geográfico con lo que implica en la rutina diaria.

El sábado abre su participación con una carrera eliminatoria (la primera, 12.50 hora española, de las cuatro programadas con la clasificación de las seis primeras a semifinales), una toma de contacto ya complicada de por sí porque no existen atajos para aspirar a estancias más elevadas. Las rivales no se lo facilitarán.

La soriana se presenta en Japón con su mejor trayectoria de siempre (ha bajado de cuatro minutos en tres ocasiones a lo largo de las últimas semanas). Registra la cuarta mejor marca de la temporada entre todas las inscritas, y la quinta mejor marca personal, 3:59.02 y 3:57.75, respectivamente. De su estado de forma, equiparable a otras ocasiones, no destaca que esté mejor y se ve para competir, como en citas precedentes. «Soy constante en los entrenamientos; estoy bien, en una de las mejores formas físicas que he tenido, pero estoy parecida a otras veces y confío en mi estado», explica la atleta en vísperas de debutar en sus quintos mundiales (Londres’17, Doha’19, Eugene’22. Budapest’23 y Tokio’25) y de recibir la Insignia de Plata de la RFEA por sus 25 internacionalidades. Su mejor puesto en un Mundial, el undécimo de la final de 2022 en Estados Unidos.

«Pasar esta semana en Japón es importante socialmente para la adaptación y necesaria por el cambio horario», reconoce Marta Pérez.

Sobre su experiencia en las últimas pruebas internacionales, la soriana sale satisfecha aunque es consciente de que las carreras tienen su propia naturaleza. «Las últimas semanas han sido buenas tanto en la competición como en la preparación. Las marcas logradas me dan confianza y me sitúan en un escenario diferente, pero complejo», asume. Bajar de cuatro minutos en las tres últimas carreras tampoco le asegura que su lucha se centre en meterse con las mejores. La diferencia aún es amplia y considerable.

Buena parte de las rivales registran unos tiempos personales lejos de los logrados por la soriana. «Mi objetivo es ir ronda a ronda. Según el tipo de carrera, rápida o táctica, las posibilidades variarán», comenta Marta. De salvar la primera criba, las semifinales se han programado para un día después, el domingo 14 a partir de las 14.05. El último peldaño, de superar las dos primeras citas, es la final del martes 16 de septiembre a partir de las 15.05 horas en el Estadio Olímpico de Tokio.

El elenco de inscritas para esta prueba es de una gran calidad. «Faltarán pocas atletas entre las candidatas a ganar o subir al podio (como Georgia Hunter Bell)», anuncia. La pupila de Antonio Serrano destaca a la keniana Faith Kipyegon como la más reconocida a la hora de subir a lo más alto del podio. Es la poseedora del récord mundial de la distancia, 3:48.68. Suma tres oros olímpicos y tres mundialistas, entre un palmarés repleto de las mejores marcas y de éxitos en 5.000 1.500.

Sus principales rivales deberían ser la etíope Diribe Welteji (3:51.44), la australiana Jessica Hall (3.52.67 este año y 3:50.85 en 2024) y la estadounidense Nikki Hiltz (3:55.94). Todas reconocidas por Marta, además de apuntar a las opciones de la etíope Chepchirchir (ganadora de la final de la Daimond League) y de un grupo de competidoras, algunas con mejores marcas que su récord de España, 3:57.75, difíciles, a priori, de alcanzar y más aún de batir. Marta Pérez afronta el reto mundialista con la confianza de llegar en buenas condiciones, gracias a sus marcas y a su sabida capacidad competitiva. «Tengo que mostrar mi estado de forma y ser competitiva», resume. A partir de ahí, sus opciones para superar rondas crecen paulatinamente.