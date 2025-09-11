El Río Duero Soria Grupo Herce solicita un esfuerzo a los abonados

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

La campaña de abonados del Río Duero Soria Grupo Herce para la temporada 2025-26 comienza el próximo 15 de septiembre y se prolongará hasta el 23 de octubre, como confirmó ayer el presidente del club celeste, Alfredo Cabrerizo, en su presentación en la Cámara de Comercio.

La campaña acuña el lema de ‘Otro año más juntos. Abónate’. Un guiño a los aficionados que han acompañado al voleibol de primer nivel en Soria desde más de una treintena de años. Esta temporada se les pide desde el club otro esfuerzo más para sostenerse como un modelo de fidelidad de los socios y aficionados en la Superliga.

Y más con la inversión realizada para armar una plantilla competitiva y los gastos que han ascendido en partidas como los desplazamientos y alojamientos. «Nos hemos visto en la necesidad de ajustar los precios de los abonos. Los desplazamientos se han encarecido un 30% respecto a la temporada anterior y los hoteles un 40%», comentó el presidente, que adelantó un presupuesto, todavía sin cerrar, de unos 400.000 euros para el presente ejercicio, cantidad de la que algo más de un 10% la adquieren de la partida de los abonos.

La campaña de abonados se dirige a los aficionados desde los doce años en adelante. Hasta esa edad, la entrada es gratuita. De 12 a 17 años se opta al abono joven con una tarife de 50 euros y con la posibilidad de ver los partidos de la fase regular y los enfrentamientos en el marco de la competición europea. La siguiente opción que ofrece el club celeste es la del abono general, desde los 18 años en adelante. El precio es de 80 euros y permite ver los partidos de la fase regular de la Superliga y los de Europa.

La última modalidad de abono es el del protector, dirigido a cualquiera que desee adscribirse sin una edad determinada. El precio es de 100 euros y posibilita el seguimiento en la cancha de los partidos de la fase regular, los de play-off y los encuentros de Europa. Para formalizar el abono, el Río Duero Soria atenderá a los interesados de lunes a viernes en horario matinal de 11.00 a 13.30 horas y de tarde, solo los jueves, de 17.00 a 20.00 horas.

Mientras, el grupo de Alberto Toribio sigue preparando la puesta a punto completando sesiones de entrenamiento aunque fuera de su escenario habitual, Los Pajaritos, que todavía no tiene fecha para su utilización por las obras de rehabilitación y acondicionamiento. «Estamos a la espera de volver. El Ayuntamiento nos ha trasladado que será en breve. La cancha en la que entrenamos no es la misma que la de Los Pajaritos y eso puede condicionar por la exigencia de los saltos constantes y la acumulación del trabajo. Esperamos disfrutar pronto de la pista en Los Pajaritos», indicó Cabrerizo.