El Círculo Amistad Numancia abre la temporada en Soria frente al potente Club Billar Mataró

El Círculo Amistad Numancia de Billar volverá a competir una temporada más en la Primera División de Billar a Tres Bandas. El estreno será este sábado, con dos partidos a las 10.00 y 12.00 horas, en el Casino de Soria, donde recibirán al Club Billar Mataró, uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso.

El cuarteto numantino estará formado por Carlos Cortés, César Martinicorena, Pedro Camarero y Eduardo Molina. Los encuentros podrán seguirse de forma gratuita tanto de manera presencial, en la sede del club en la calle El Collado 23, como a través del canal de YouTube del Círculo Amistad Numancia.

Durante la temporada, el conjunto soriano se enfrentará a rivales de gran nivel como Valladolid, Granollers, San Adriá del Besós, Valencia, Gandía y Palma, lo que supone un importante esfuerzo en kilómetros de desplazamientos. Por ello, el club continúa buscando patrocinadores y colaboradores para asegurar su permanencia en la categoría.

En este sentido, La Cocina del Casino ha sido la última empresa en sumarse al proyecto, aunque la entidad recuerda que cualquier apoyo es bienvenido. Además, el Círculo cuenta desde hace tres temporadas con un equipo de Billar 5 Quillas y este curso estrenará también un conjunto de Pool, que competirá a nivel nacional.

