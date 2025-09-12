La Regional de Aficionados arranca con el derbi capitalino entre San José y Calasanz

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Primera Regional de Aficionados no podía arrancar con mayores pulsaciones debido al enfrentamiento de este sábado entre San José y el Calasanz a las primeras de cambio, en una primera jornada en la que también destacará el hecho histórico del debut en la categoría del Golmayo Camaretas. El equipo balaguero debuta en Turégano también el sábado, mientras que el domingo el Sporting Uxama cerrará el fin de semana para los conjuntos sorianos de la regional.

A partir de las 17.00 horas, el campo San Juan de Garray será el escenario del duelo fratricida entre el San José y el Calasanz. Con todos los alicientes serán más que tres puntos debido a la rivalidad que hay entre los dos clubes capitalinos. La pasada temporada ambos estuvieron en la zona de la clasificación e incluso titubearon con la opción de meterse en el play off de ascenso.

Para unos y para otros el reto es seguir siendo de los 'gallitos' de este Grupo A de la Regional. Tanto San José como Calasanz han reforzado sus plantillas para aspirar a pelear por la promoción de ascenso. Alejandro Rivas Palma será el árbitro del encuentro.

El sábado desde las 17.00 horas también jugará el Golmayo Camaretas en lo será un partido histórico para el fútbol soriano. Y es que este joven club se estrenará en la categoría tras conseguir su brillante ascenso el curso pasado desde la Liga Provincial. El debut no será nada sencillo para un equipo balaguero que tendrá que visitar ni más ni menos que al Turégano, uno de los conjuntos que siempre están en la zona alta de la tabla en la Regional de Aficionados. No volver de vacío de Turégano sería un éxito para un Golmayo Camaretas que tiene como objetivo la permanencia en la categoría. David de León Sancho será el colegiado del partido.

Esta primera jornada liguera se cerrará para las escuadras sorianas en la tarde del domingo con el encuentro en el que el Sporting Uxama recibirá desde las 18.00 horas al Venta de Baños. Los de El Burgo de Osma se salvaban casi a última hora la temporada pasada y quieren comenzar la Liga con buen pie para no pasar los apuros del pasado. El partido en el municipal burgense será dirigido por el colegiado Ignacio Sebastián de Mercado.