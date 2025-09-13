Almazán y Numancia B se abonan al empate en los primeros compases del curso

Almazán y Numancia B están abonados al empate en estos primeros compases de la temporada en Tercera Federación. Tras sus respectivas igualadas en la primera jornada, adnamantinos y numantinos firmaban en la segunda jornada nuevas tablas en sus enfrentamientos ante Arandina y Villaralbo. Sendos empates a uno en la recta final de los dos partidos cuando ambos conjuntos sorianos empezaban a saborear la victoria.

El Almazán, que había empatado el pasado fin de semana en La Arboleda ante el Bembibre, se adelantaba en el marcador con un gol de Ceesay en la segunda parte y ya en el minuto 81 veía como la Arandina neutralizaba su ventaja con un tanto de penalti. Los de Pablo Ayuso veían muy cerca un triunfo que se escapaba en los minutos finales.

La Arandina, lejos de venirse abajo con el 0-1, reaccionó con cambios ofensivos. La entrada de Velasco en el 76’ sustituyendo a Diouf añadió dinamismo y presión sobre la defensa rival. La insistencia local fue premiada en el minuto 81, cuando un penalti cometido sobre Rengel permitió a este mismo jugador equilibrar el marcador desde los once metros, desatando la euforia en el C.M Juan Carlos Higuero. Los últimos minutos fueron trepidantes. Ambos equipos buscaron la victoria con centros, remates desde fuera del área y presión alta. Sin embargo, el marcador no se movió más. La tensión se mantuvo hasta el final, y la expulsión de Ayuso en el minuto 90 complicó la remontada del Almazán, aunque no afectó el resultado final. El empate a uno deja sensaciones mixtas. La Arandina CF mostró carácter y capacidad de reacción, mientras que los visitantes demostraron efectividad y orden defensivo, pero pagó caro el haber concedido un penalti en un momento crucial.

El Numancia B, por su parte, se ponía con por delante en el marcador con el gol de Marco Beltrán, aunque a falta de cuatro minutos para el final empataba el conjunto zamorano con un tanto de Diego González.