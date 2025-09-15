Heraldo-Diario de Soria

Soria disfruta del Día de la Bicicleta: las fotografías

Se contó con una participación de más de 400 ciclistas

Diversión sobre ruedas entre Soria y Valonsadero.

Diversión sobre ruedas entre Soria y Valonsadero.MonteseguroFoto

Gonzalo Monteseguro
Soria

Una jornada divertida en la que el buen tiempo acompañó y decenas de personas se dirigieron a Valonsadero para disfrutar de una mañana sobre ruedas.

