Soria disfruta del Día de la Bicicleta: las fotografías

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria
Creado:
Actualizado:
Una jornada divertida en la que el buen tiempo acompañó y decenas de personas se dirigieron a Valonsadero para disfrutar de una mañana sobre ruedas.
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria
Día de La Bicicleta en Soria