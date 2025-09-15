Llega la Media Maratón Abel Antón con nueva organización y distinto recorrido

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Media Maratón Ciudad de Soria cumplirá el próximo sábado 27 de septiembre su cuarenta edición y lo hará con nueva organización y nuevo recorrido. Abel Antón deja de organizar la carrera después de más de dos décadas y el testigo lo toman Pablo Pérez y Nacho Barranco, que junto con el Ayuntamiento de Soria y el Triatlón Soriano son los encargados de todos los trámites que requiere una prueba de este tipo. La cita será el último sábado de este mes a partir de las 17.50 horas y como antesala las carreras para niños de la mañana y el 5K Fermín Cacho.

Las novedades de la Media se dieron a conocer en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el concejal de Deportes Manuel Salvador, Abel Antón y Pablo Pérez. En lo que hace referencia a la participación, las inscripciones están cerradas con 400 atletas, según explicaba Pablo Pérez, quien destacaba que "más de la mitad de los participantes son de fuera de Soria".

Antón se refería a este cambio de testigo e indicaba que "ya estaba un poco cansado después de más de 20 años organizando la prueba". El de Ojuel deseaba todo lo mejor para los nuevos organizadores y destacaba que "han comenzado con buen pie y con un buen número de inscripciones".

En cuanto al recorrido de los 21 kilómetros, la salida y la llegada será en la plaza Mariano Granados, aunque el circuito tiene cambios respecto a anteriores ediciones. Pablo Pérez hablaba sobre el trazado para apuntar que "la carrera pasará dos veces por la meta de mariano Granados. Se bajará al río, se entrará al Estadio de Los Pajaritos por la puerta de maratón y también se pasará por el polígono". Una Media exigente que transitará "por los puntos más emblemáticos de la ciudad". Una distancia que no estará homologada.

La jornada atlética del sábado 27 arrancará por la mañana con las carreras para los más pequeños por el centro de Soria, con el parque de la Alameda de Cervantes como punto neurálgico. La tarde se abrirá con la 5K Fermín Cacho que arrancará a las 17.00 horas y las inscripciones para esta carrera siguen abiertas. En total un millar de deportistas se reunirán en la fiesta del atletismo soriano.