La cantera del Club Soria Baloncesto inicia la fase de permanencia en Primera División Autonómica

Comenzó la temporada para algunos de los equipos del Club Soria Baloncesto. Los equipos masculinos de su cantera han disputado este pasado fin de semana su primer partido de la fase previa, la que decide la permanencia en Primera División Autonómica o el descenso a Segunda División.

En un triple enfrentamiento a domicilio contra los equipos del club Pisones de Burgos, el CSB infantil masculino se impuso con claridad por 29 a 79, en un partido muy sólido donde la buena defensa presionante y las transiciones dieron la posibilidad de romper el marcador desde el principio. Los cadetes también se impusieron a domicilio por 52 a 74; tras dos primeros cuartos con muchas decisiones erróneas y baja intensidad defensiva. En la segunda parte el cambio de mentalidad del equipo dirigido por Gonzalo de Domingo hizo que los sorianos se despegaran en el marcador de manera progresiva.

El júnior masculino perdió su partido por 74 a 53, y no tiene margen de error en la próxima jornada de esta fase previa. Tras un gran primer cuarto, que se cerró con un parcial de 16 a 26, el cansancio físico del primer partido de la temporada y la mayor preparación del rival hicieron mella y los verdinegros se llevaron finalmente el partido por 21 puntos de diferencia.

El próximo sábado 20, en el polideportivo de la Juventud, estos tres equipos reciben a los combinados de CB Palencia, en la segunda jornada de la fase previa. Las victorias locales serán clave para conseguir la permanencia.

Pretemporada de los equipos de Primera Nacional

Los equipos sénior del club ya entrenan de cara al inicio de la competición. Este domingo el equipo masculino, en el primer partido en el banquillo de Carlos Bouzas, disputó un amistoso contra CB Calatayud en Alhama de Aragón, cayendo por 77 – 61, pero con buenas sensaciones de las nuevas incorporaciones del equipo. La competición comienza para ellos el 28 de septiembre en el San Andrés, contra CB Aldeamayor. El femenino CSB Adolfo Martínez también cuenta también este año con hasta 5 jugadoras nuevas, y ya entrena para su debut en competición el 5 de octubre, también en casa.

El CSB cuenta esta temporada con hasta 14 equipos federados en competiciones autonómicas, y celebra su Asamblea anual de socios el próximo lunes 22 de septiembre. Más información, en el sitio web del club.