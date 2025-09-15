Campeonato de pesca: los hermanos García Laseca dominan en el Regional de salmónidos mosca

Adrián y Víctor José García Laseca fueron primero y segundo en el Campeonato de Castilla y León de salmónidos mosca.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los hermanos García Laseca, de Soria, fueron los grandes dominadores del Campeonato de Castilla y León de Salmónidos Mosca que durante el pasado fin de semana se celebró en el río Órbigo, concretamente en los escenarios deportivos de Carrizo de la Ribera y Santa Marina del Rey en león. Adrián se proclamó campeón regional al superar a su hermano Víctor José, ganador el año pasado en el río Carrión en Palencia. El leonés Aitor Fernández sería tercero. Este campeonato y subcampeonato les da derecho a competir en el Nacional del próximo año.

Además de los García Laseca, en tierras leonesas también compitieron otros tres pescadores sorianos como Nilo Casado (33 en la clasificación), Luis Arturo Romera (45) y David Rincón (47). Sábado y domingo, mañana y tarde, con un total de cuatro mangas y ocho horas de pesca.

Dentro de dos semanas tendrá lugar el Campeonato Provincial del Salmónidos Mosca.