El ciclista soriano Antonio González acaba sexto en la Volta a Galicia y acaricia dos victorias de etapa

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Antonio González brillaba en la Volta a Galicia al acabar sexto en la general después de cuatro intensas jornadas, del jueves al domingo, en las que llegaba a acariciar dos victorias de etapa. El de El Royo lograba la victoria por equipos con el Caja Rural Alea en una ronda reservada para corredores élite y sub-23. Casi acabando la temporada, el cierre al curso 2025 para el soriano será este domingo en la Clásica de Ataun en el País Vasco.

La carrera gallega arrancaba muy bien para Antonio González al acabar segundo en la contrarreloj individual de ocho kilómetros con la que se abría el fuego. El royano empleaba sólo un segundo más que su compañero de equipo Iker Pérez, que se colocaba como primer líder de la general. Un liderato que iba a perder en la segunda etapa en la que Antonio sería séptimo en la línea de llegada.

La etapa reina se celebraba el sábado y ahí el soriano estuvo de nuevo rozando la victoria parcial en una etapa exigente con cuatro puertos en la que los favoritos abrieron pronto las hostilidades. Ya en el último puerto atacaba Antonio González, aunque se iba del grupo con un corredor estadounidense que no le dio ni un solo relevo porque al estar muy lejos de la general lo único que le interesaba era el triunfo de etapa. Y así fue ganaba el americano y el soriano otra vez sería segundo. La recompensa fue la mejoría en la clasificación general al situarse a sólo 19 segundos del jersey de líder.

Antonio González, a la izquierda de la imagen, fue segundo en etapa reina del sábado.voltagalicia.com

Ya en la cuarta etapa no hubo movimientos importantes y la victoria en la general era para ucraniano Maksym Bilyi. Segundo fue el portugués Joao Silva y el podio lo completaba el francés Dario Guiliano, con 8 y 9 segundos de desventaja sobre el líder. José Autrán fue cuarto, Viacheslav Ivanov quinto por delante de Antonio González, que sería sexto a 20 segundos de la primera plaza.

González participará el domingo en Guipúzcoa en la Clásica de Ataun, una prueba de 130 kilómetros en la que se subirán 4 puertos. Un perfil que se adapta a las características de escalador del soriano y por ello cifra sus objetivos en "ir a ganar". "Me encuentro en un buen momento de forma para ser el final de la temporada y espero conseguir esa victoria que se me ha resistido en Galicia", comentaba. Tras esta cita en el País Vasco llegará el periodo de descanso para cargar pilas para la siguiente temporada.