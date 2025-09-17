Comienza la campaña de captación de árbitros para el fútbol soriano

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El fútbol soriano demanda árbitros para esta temporada y desde la Delegación Provincial ya se ha puesto en marcha la tradicional campaña de captación de colegiados. El cursillo comenzará el lunes 6 de octubre y todos los interesados se pueden poner en contacto con la Delegación para conocer los detalles de la campaña.

Desde este miércoles y hasta el viernes 26 de septiembre todo el que lo desee se puede poner en contacto con la Delegación de Árbitros de Fútbol de Soria, con sede en la calle Galicia entre los números 1 y 3. También se pueden informar en el teléfono 975230121 o en el correo electrónico ctasoria@fcylf.es.

"Nuestra intención es la de comenzar el cursillo la semana del 6 de octubre para después de concluirlo estos árbitros estén aptos para comenzar a dirigir partidos", comentaba el delegado de los árbitros sorianos, Óscar Miguel Sevillano, quien apuntaba que comenzarían a pitar fútbol 7 en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín.

Sevillano aseguraba que "tenemos necesidad de colegiados porque estamos justos para los partidos de cada fin de semana. El objetivo es que los árbitros no tengan que doblar en la dirección de los encuentros a lo largo del sábado y el domingo". Durante la campaña del año pasado hubo una veintena de inscritos.

La Delegación de Árbitros de Futbol de Soria abre la campaña de captación de nuevos árbitros para la temporada 2025-2026 y la oferta es compensación económica por partido, credencial federativa para libre acceso a los campos de futbol de tu provincia, equipación deportiva completa, seguro de accidentes y lesiones y curso de formación