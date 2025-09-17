El San José femenino de Soria estrena categoría en Tercera Federación

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El San José femenino consumó la campaña precedente su intención de elevar el nivel competitivo certificando el ascenso desde la Liga Gonalpi a la Tercera Federación. Un salto de calidad buscado durante varias campañas y que ha llegado en el momento oportuno para medir a las jugadoras de Hugo Palomar en una liga complicada con doce contendientes donde debuta el fútbol femenino soriano. Una experiencia inédita para las jugadoras y a las que se enfrentan desde el fin de semana con el partido de estreno ante el conjunto leonés del CD Ponferrada Fútbol. El escenario, el conocido por el conjunto soriano, Los Pajaritos, y el pistoletazo de salida, el sábado a partir de las 16.00 horas.

El entrenador del San José, Hugo Palomar, reconoce la dificultad por la entidad de sus rivales entre los que destaca al Salamanca, la Bovedana de Zamora o el Capiscol, entre otros. Los objetivos del equipo soriano pasan por "competir en el día a día sabiendo de la dificultad de batir a los rivales", apunta Palomar; "mantener los pies en el suelo en una categoría donde los enfrentamientos se caracterizarán por la igualdad y la intensidad", reconoce el técnico.

El verano del San José ha discurrido entre la confección de la plantilla, la puesta a punto de las jugadoras y los enfrentamientos de preparación.

El vestuario para la Tercera Federación lo forman el núcleo fuerte del pasado año, "es la base del equipo", así lo describe el entrenador, más media docena de refuerzos: Ángela, en la portería; Ximena y Mara, en la defensa; Carmen y Florencia, para el centro del campo; y Estefanía, en ataque por la banda.

Un esfuerzo importante por las dificultades que encuentra el fútbol femenino en Soria. A la escasez de población y la reciente incorporación de las mujeres al fútbol por falta de equipos, se une la marcha de muchas chicas en la edad universitaria para realizar sus estudios fuera de la provincia. "Se ha estabilizado", anuncia Palomar, que se congratula por la llegada de niñas pequeñas a los clubes para jugar.

"Cada vez contamos con más niñas pequeñas. Tenemos más licencias en Soria donde buena parte de los equipos intentan sacar el suyo de chicas. Se han presentado niñas con ocho o nueve años que unido a las consagradas aguantan hasta los 18 años porque luego se marchan fuera a estudiar", explica Palomar.

En el San José, el movimiento es el inverso. "Nos llegan universitarias a Soria que estudian Fisioterapia, Enfermería o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Con ellas completamos la plantilla", destaca.

Con el grupo del ascenso y estas jugadoras afrontarán la temporada. El fútbol femenino se revitaliza con la escalada del San José, pero también con la formación de un equipo femenino en el seno del Numancia. "Lo sacan adelante, pero les cuesta. Tienen 13 jugadoras", reflexiona Palomar, consciente de las dificultades de otros clubes como el Castroviejo, en su momento la Valeránica (ya desaparecido), el Camaretas o el San Esteban.

Pese a las dificultades, el San José estrena categoría y se pone en liza el fin de semana en una competición novedosa en Soria y en la que desean dar el máximo para estar a la altura.