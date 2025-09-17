El BM Soria acerca el deporte y la sostenibilidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Red de Calor de Soria y el Club Balonmano Soria organizaron una jornada de street marketing en la céntrica Plaza Mariano Granados. La iniciativa, que coincidió con el arranque de la nueva temporada deportiva, convirtió el corazón de la ciudad en un espacio abierto a la participación ciudadana, con música, actividades para los más pequeños y un ambiente festivo que atrajo a familias y aficionados.

Los asistentes pudieron disfrutar de un campo de balonmano infantil, donde los más jóvenes se iniciaron en este deporte, así como de una portería de tiro con premios que incluían entradas para los próximos partidos, merchandising exclusivo de la Red de Calor de Soria e incluso descuentos en el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria.

La jornada puso de relieve los valores comunes de esfuerzo, compromiso y cercanía que unen a ambas entidades. El Club Balonmano Soria representa la constancia y la pasión deportiva, mientras que la Red de Calor de Soria impulsa un modelo energético sostenible y de futuro. Ambas organizaciones comparten un mismo objetivo: beneficiar a Soria y mejorar la vida de sus vecinos.

Con este tipo de iniciativas, deporte y sostenibilidad se dan la mano para demostrar que el verdadero éxito se alcanza trabajando en equipo, con la ciudad de Soria como protagonista y beneficiaria directa.