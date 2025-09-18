Motor
Cuatro pilotos sorianos compiten en el Mundial de hard enduro
La competición se celebra este fin de semana en la localidad palentina de Aguilar de Campoo
Este fin de semana se disputa en la localidad palentina de Aguilar de Campoo la cuarta prueba del mundial de hard enduro y hasta allí se desplazarán 4 pilotos sorianos como son: El cabrejano Miguel García (Michel), Álvaro del Castillo, Pablo del Olmo y Adrián Calvo.
Esta prueba es una de las mas duras del mundo, por un paisaje y entornos únicos como son el del pantano de Aguilar de Campoo donde destaca su terreno pedregoso y complicado, sobre todo si llueve, que pondrán al limite a pilotos y maquinas.
La prueba comenzará el sábado aunque habrá eventos y entretenimiento desde el viernes. Horarios oficiales
Viernes, 19 de Septiembre:
09:00h: Apertura oficial del Paddock para equipos.
17:00h – 20:00h: Apertura entrada Hixpania Village.
17:00h – 20:00h: Verificaciones técnicas y administrativas
Sábado, 20 de Septiembre– Campoo Xtreme:
08:00h – 22:00h: Apertura taquilla
08:00h – 10:00h: Verificaciones técnicas (No-FIM Riders).
09:00h: Briefing obligatorio de pilotos.
10:00h – 11:30h: Vuelta de reconocimiento (opcional).
11:30h – 12:30h: Tramo cronometrado Clasificatorio 1.
13:00h – 14:30h: Tramo cronometrado Clasificatorio 2.
18:00h – Paseo de Banderas (Hixpania Village – Plaza de España)
17:00h – 21:00h: Apertura FANZone
18:05h -20:00h – TrialShow y Presentación de Pilotos FIM- Plaza de España
20:00h – Paseo de Banderas (Plaza de España- Hixpania Village)
Domingo, 21 de Septiembre– El Camino Perdido:
07:30h: Apertura taquillas en Stadium Area.
08:00h: Formación de parrilla «Hixpanos».
08:30h: Salida categoría «Hixpanos».
10:30h: Formación de parrilla categoría «Caballeros».
11:00h: Podium «Hixpanos».
12:00h: Salida categoría «Caballeros».
14:45h: Podium «Caballeros».