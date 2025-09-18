Cuatro pilotos sorianos compiten en el Mundial de hard enduro

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este fin de semana se disputa en la localidad palentina de Aguilar de Campoo la cuarta prueba del mundial de hard enduro y hasta allí se desplazarán 4 pilotos sorianos como son: El cabrejano Miguel García (Michel), Álvaro del Castillo, Pablo del Olmo y Adrián Calvo.

Esta prueba es una de las mas duras del mundo, por un paisaje y entornos únicos como son el del pantano de Aguilar de Campoo donde destaca su terreno pedregoso y complicado, sobre todo si llueve, que pondrán al limite a pilotos y maquinas.

La prueba comenzará el sábado aunque habrá eventos y entretenimiento desde el viernes. Horarios oficiales

Viernes, 19 de Septiembre:

09:00h: Apertura oficial del Paddock para equipos.

17:00h – 20:00h: Apertura entrada Hixpania Village.

17:00h – 20:00h: Verificaciones técnicas y administrativas

Sábado, 20 de Septiembre– Campoo Xtreme:

08:00h – 22:00h: Apertura taquilla

08:00h – 10:00h: Verificaciones técnicas (No-FIM Riders).

09:00h: Briefing obligatorio de pilotos.

10:00h – 11:30h: Vuelta de reconocimiento (opcional).

11:30h – 12:30h: Tramo cronometrado Clasificatorio 1.

13:00h – 14:30h: Tramo cronometrado Clasificatorio 2.

18:00h – Paseo de Banderas (Hixpania Village – Plaza de España)

17:00h – 21:00h: Apertura FANZone

18:05h -20:00h – TrialShow y Presentación de Pilotos FIM- Plaza de España

20:00h – Paseo de Banderas (Plaza de España- Hixpania Village)

Domingo, 21 de Septiembre– El Camino Perdido:

07:30h: Apertura taquillas en Stadium Area.

08:00h: Formación de parrilla «Hixpanos».

08:30h: Salida categoría «Hixpanos».

10:30h: Formación de parrilla categoría «Caballeros».

11:00h: Podium «Hixpanos».

12:00h: Salida categoría «Caballeros».

14:45h: Podium «Caballeros».