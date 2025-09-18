El soriano Hugo Sanz, convocado con la Selección para el Europeo sub-17 de bádminton

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El volantista Hugo Sanz del Club Valonsadero Bádminton ha sido convocado por la Federación Española de Bádminton para formar parte de la selección nacional que participará en el Campeonato de Europa Sub17 a finales del mes de noviembre en la localidad canaria de Arrecife (Lanzarote).

La joven promesa del bádminton español, y uno de los deportistas sorianos con mayor proyección, tomará parte tanto en la competición por equipos como por pruebas, en concreto, en individual masculino y dobles mixto junto a su compañera Sofía García (Pitius). Hugo Sanz es en la actualidad líder destacado en el ranking nacional de su categoría y top-16 en el ranking europeo.

En palabras de su entrenador, Carlos Palero, “esta convocatoria es la recompensa al esfuerzo y dedicación de Hugo desde que comenzó a practicar bádminton en el club, pero también es el éxito de todo el grupo de entrenamiento del que forma parte Hugo”.

El internacional soriano que se encuentra ahora enfocado en la preparación del Grand Prix de Austria, afinará su puesta a punto para el Campeonato de Europa a la vez que será el principal favorito para la medalla de oro en el Campeonato de España Sub17 que se disputará en Granollers en el mes de noviembre.

Con esta convocatoria, el Club Valonsadero Bádminton ha conseguido en sus diez años de recorrido que cuatro de sus volantistas hayan formado parte de la Selección Española: Carmen Carro (actualmente en el Club Bádminton Pontevedra), Ian Antón, Miguel Pérez y Hugo Sanz, y que tanto Carmen Carro como el propio Hugo Sanz participen en el Campeonato de Europa Sub15 y Sub17 respectivamente.