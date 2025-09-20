Fortalecer la identidad del Numancia

Publicado por Luis Hdez Casado Soria Creado: Actualizado:

Conocida la vía de la victoria, lo que se requiere es explotarla. Abel Segovia, técnico del CD Numancia, confirmó en la sala de prensa de Los Pajaritos durante su repaso semanal de la actividad del equipo rojillo que la intención para los próximos compromisos, el siguiente será frente al Bergantiños en Galicia, es fortalecer la identidad del conjunto frente a los rivales.

«El equipo no está terminado. El reto sería sostener el estilo de juego durante todo el enfrentamiento, no solo unos momentos o en determinadas fases del encuentro. Es difícil porque también nos medimos a un rival que juega y nos debemos adaptar a las exigencias que nos presentan», explicó el entrenador, consciente de que la temporada se encuentra en su fase inicial, «a estas alturas no se puede hablar de favoritos», afirmó, y existe margen para mejorar pese a que la competición no se frena. La exigencia es máxima todas las jornadas.

Dentro de las facetas a mejorar, vistos los dos enfrentamientos resueltos hasta el momento, Abel Segovia pone el énfasis en la finalización. «En los dos partidos jugados el marcador debía haber sido más abultado. Generamos ocasiones, pero nos cuesta marcar. Muchas llegadas y escasa productividad. Es algo que debemos mejorar», incidió como una de las máximas intenciones para su equipo.

La diferencia entre los contendientes del grupo se sitúa en las áreas, tanto en la propia como en la del rival. Minimizar los errores para evitar sustos y aprovechar las oportunidades propias, son las asignaturas a trabajar en las próximas citas. El técnico bien lo sabe y por ese motivo dirige su intención a sostener el nivel de juego, el estilo, la identidad, para crear ocasiones de marcar y aprovecharlas. Los resultados definirán si el camino elegido es el apropiado. «El equipo tiene cosas buenas y las quiero ver», propuso Abel Segovia.

Del rival, el Bergantiños FC, el entrenador destacó la posibilidad de cambio de su estructura en defensa como en ataque. «No existe un rival fácil en la categoría. Será complicado jugarle. Nos enfrentamos a un buen equipo que no cambia pese a presentar varios jugadores diferentes en las alineaciones. Los conocemos bien porque los tenemos estudiados», comentó el técnico.

«Para el enfrentamiento de la Copa Federación de esta semana ha realizado cuatro o cinco cambios. No sé si les vendrá bien o mal haber jugado. Quizás al ser el inicio de la temporada no lo acusen. Nunca se sabe a priori. Lo que sí es cierto es que juegan de la misma forma con los cambios realizados», analizó Segovia desde la perspectiva que le otorga haber visto los dos duelos previos del Bergantiños FC: frente al Real Ávila y el Salamanca UDS (derrota, 2-1, y empate, 2-2). Han estudiado a su rival y conocen sus prestaciones para afirmar que no varían su patrón de juego pese a los significativos cambios.

En el Numancia, también se podría ver alguna variación respecto a las alineaciones anteriores. Abel Segovia intervino en el descanso del duelo ante el Rayo Cantabria para recomponer el costado derecho. Hugo Matos y Marcos Sánchez, sin debutar hasta su ingreso tras el descanso el pasado domingo, sustituyeron a Álex García y Alain García. Un giro en el once que podría tener continuidad frente al Bergantiños FC.

«Me gusta tener una base del equipo titular y después realizar algunas incorporaciones. No trabajo con el once a lo largo de la semana. Un día he pensado jugar con unos y al día siguiente, con otros», adelantó Segovia, que no podrá contar con Berto, «tardará un poco y no estará en la siguiente cita», confirmó el entrenador y sí con Miñana, al que considera un jugador más de la primera plantilla.

«Iremos paso a paso con él para darle minutos progresivamente», indicó. El resto de la alineación, de la que no ofreció ninguna pista, saldrá de ese grupo al que denomina base y las posibles incorporaciones a partir de los cambios realizados tanto en el arranque del partido frente al Rayo Cantabria como las correcciones realizadas en la segunda parte del enfrentamiento con el conjunto cántabro.