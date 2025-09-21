Camino abierto para el Numancia

Publicado por Luis Hdez Casado Soria Creado: Actualizado:

Con el cartel de imbatido colgado en las dos primeras jornadas de liga (cuatro puntos gracias a un empate y una victoria), el CDNumancia se presenta en Carballo para dar continuidad frente al Bergantiños, (As Eiroas, 17.00 horas), al camino abierto y recorrido. Si Villaviciosa fue el punto de partida, las tierras gallegas se descubren como la posible continuidad del juego desplegado por el grupo de Abel Segovia. El que le permitió neutralizar la ventaja del Lealtad y casi llevarse los tres puntos de Asturias y el que le valió para superar al Rayo Cantabria en la primera victoria de la temporada, certificada el pasado domingo.

El reto para el conjunto soriano, según describió su técnico, es sostener el estilo de juego, la identidad, durante todos los minutos de juego. Tarea complicada si enfrente te exige un rival que no pone las cosas fáciles. El ejercicio de sostenibilidad es harto complicado cuando no existen diferencias sustanciales entre los contendientes. Así lo aseguró el entrenador, que no ve favoritos a estas alturas, incipientes, del campeonato liguero.

Las desigualdades se apreciarán con el paso del tiempo y de los resultados. El Numancia, por esa vía, ha encontrado el camino abierto para progresar en la clasificación y dejar claras sus intenciones de adquirir protagonismo en el torneo.

La mayor preocupación para Abel Segovia es la falta de efectividad desaprovechando claras ocasiones para anotar algún gol más de los conseguidos. El entrenador se ha lamentado de la escasez realizadora de su equipo en las dos citas previas.

A su juicio, el marcador se quedó corto para la cantidad de oportunidades desaprovechadas y el número de aproximaciones de sus efectivos al área contraria.

La corrección puede llegar desde las diferentes variantes de la plantilla. Frente al Rayo Cantabria, el entrenador decidió modificar su alineación en el inicio y posteriormente tras el descanso. Con la base de un equipo reconocible, algunos efectivos sustituyeron a sus compañeros con el propósito de prolongar la identidad del equipo, su estilo de juego, además de generar las ocasiones de gol para materializarlas. Ese es el camino iniciado con el propósito de darle continuidad en Carballo.

Vuelve de Frutos

Una vez concluido el entrenamiento matinal, ayer en el Anexo de Los Pajaritos, Abel Segovia confirmó la lista de convocados en la que únicamente quedaron fuera los dos lesionados, Berto y Gexan. El resto de los efecitvos de la plantilla numantina compusieron la relación de escogidos para viajar a la localidad coruñesa de Carballo. Entre los señalados, como ya adelantó el entrenador rojillo, aparece Óscar Miñana, futbolista al que considera de la primera plantilla.

También regresó Óscar de Frutos una vez cumplido el partido de sanción con el que el Comité de Competición le castigó la jornada anterior por su expulsión con roja directa frente al Lealtad de Villaviciosa.

Con estos jugadores convocados, Segovia confeccionará una alineación para enfrentarse al Bergantiños a partir de las 17.00 horas. En las dos ocasiones precedentes, las variaciones en la equipo titular han sido evidentes, ya por sanción o por decision técnica. Todos los jugadores han participado en algún momento de los dos encuentros anteriores, con las excepciones del portero suplente, Miguel Ángel Abad, y de Ian Olivera y Óscar Miñana, además de los dos lesionados, Berto y Gexan.

Ya de inicio o desde el banquillo, el resto ha sumado algún minuto de competición. Dos choques, dos alineaciones diferentes. Para el tercero, se espera la respuesta de Abel Segovia, que no adelantó un once en el que futbolistas como Joel Jiménez, Fermín Ruiz, Moustapha, Juancho, Jony y Danese aparecen como parte de la base a la que se refiere el entrenador para armar sus alineaciones titulares. El resto completarán el once escogido.