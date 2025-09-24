Tres sorianos en el Mundial de trail de Canfranc

Edurne Orte, Daniel Izquierdo y Narciso Ibáñez son los sorianos que estarán en la cita mundialistaHDS

El Pirineo aragonés, concretamente la estación de Canfranc acoge desde este jueves el Campeonato del Mundo de Trail con la presencia de tres sorianos como son el corredor Daniel Izquierdo y los fisioterapeutas Edurne Orte y Narciso Ibáñez.

Desde el día 25 al 28 de septiembre se desarrollarán las pruebas de uphill, short trail y long trail, mountain classic y mountain classic sub 20.Hasta este campeonato se han desplazado con la selección española. El agredeño Daniel Izquierdo participa en al prueba de uphill con grandes expectativas. Además dentro del equipo de servicios médicos se han desplazado los fisioterapeutas Edurne Orte y Narciso Ibáñez.