Carlos Cortés logra el subcampeonato en el III Torneo Ciudad de Valladolid

El Círculo Amistad Numancia de Billar volvió a dar una alegría a la afición soriana en el Gran Premio de España Ciudad de Valladolid de Billar 5 Quillas, primera prueba de la temporada dentro del Ranking Nacional de la modalidad. Carlos Cortés se alzó con el subcampeonato y Pedro Camarero alcanzó la quinta posición.

La competición arrancó con una fase previa en la que participaron los sorianos Fausto Hernández y Jesús Barquín, aunque ninguno consiguió superar la criba, reservada a los campeones de grupo. En la fase final, el nivel resultó altísimo. Cortés lideró su grupo tras vencer al vigente campeón de España, Javier Merino, al hasta ahora líder del ranking, Federico Pérez, y al italiano Lino Brizzi, que acabaría colgándose el bronce. En cuartos de final, el soriano eliminó al uruguayo Víctor Rodríguez y repitió triunfo en semifinales ante Brizzi. Cortés llegó a la final, pero el uruguayo Gonzalo Peluffo consiguió remontar para imponerse por 1-3.

En el caso de Pedro Camarero, la fase de grupos incluyó una remontada espectacular frente al uruguayo Horacio Jaurena, después de vencer al vallisoletano Víctor Cabanas y ceder con mala fortuna frente a Ricardo Rolán. En cuartos volvió a cruzarse con este último y, tras rozar el 3-0, terminó cediendo en un ajustado 2-3.

Pese a ello, Pedro Camarero pasa a liderar el ranking nacional, mientras que Carlos Cortés asciende hasta el tercer puesto, pese a haberse perdido una de las pruebas previas. La clasificación ya cuenta con medio centenar de jugadores y la próxima cita tendrá lugar en Baeza (Jaén) el próximo mes de diciembre.