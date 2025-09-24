David Pineda va a por todas al Mundial Paralímpico de Nueva Delhi: "Quiero la medalla de oro"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

David José Pineda es pura ambición de cara al Campeonato del Mundo Paralímpico que a partir del sábado se va a celebrar en Nueva Delhi y únicamente piensa en la medalla de oro en la prueba de los 400 metros T20. El soriano viaja este jueves a la capital de La India y debutará el lunes en las semifinales. La gran final será el martes 30 con el claro objetivo de "ir a ganar".

El integrante del Atletismo Numantino y del Caep Soria fundamenta esta ambición en los resultados deportivos de este año que hacen que sea el número uno en el ranking internacional. Pineda no se muestra nada conformista y cuando se le cuestiona la opción de repetir los resultados de la Paralimpiada de París del año pasado es contundente: "No me conformo con ser segundo. Al Mundial voy a por el oro".

Confianza ciega en sus posibilidades de victoria porque a la hora de hablar de posibles rivales ni siquiera se ha fijado en sus nombres. "No me preocupan. Sólo me preocupo por mí y en que yo este bien físicamente". ¿Y cuál es el momento de forma del velocista? Físicamente estoy muy bien, mejor que en la Paralimpiada de París".

Parte de la selección española ya está en la capital india y Pineda se desplazará con el resto de expedicionarios en búsqueda de metales. El equipo español estará formado por 29 atletas, (16 hombres y 13 mujeres) y 6 deportistas de apoyo. Entre los más laureados se encuentran la campeona paralímpica en Tokio 2020 Adi Iglesias (100m T13), los subcampeones paralímpicos en París 2024 Sara Martínez (salto longitud T12), David José Pineda (400m T20), Joan Munar (salto longitud T11), y los medallistas de bronce en París Álvaro del Amo (lanzamiento de disco y peso F11) y Alba García Falagán (salto longitud T11). También destacan el subcampeón paralímpico en Tokio Iván Cano (salto longitud T13) y el medallista de bronce en los mismos Juegos Héctor Cabrera (lanzamiento jabalina F13).

Las pruebas se desarrollarán en una doble sesión, la matinal será de 9.00 a 11.30 (5.30 a 8.00 en España) y la sesión vespertina tendrá lugar de 17.00 a 20.30 (13.30 a 16.50 hora española).

De La India a Australia

Tras su participación en Nueva Delhi, David Pineda tendrá otra cita mundialista en Australia. Del 8 al 15 de octubre se celebrará en el país oceánico el Mundial de la categoría T20 en la que encuadrado el soriano. Además de los 400 metros, el numantino disputará más pruebas siempre con el objetivo de estar entre los mejores.