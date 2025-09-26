La mejor pelota se verá en el Festival de San Saturio del próximo 4 de octubre

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La mejor pelota a mano se podrá ver el próximo 4 de octubre en el frontón de La Juventud con motivo de una nueva edición del Festival de San Saturio. La cita será a partir de las 17.30 horas y será televisada en directo por las cámaras de la ETB. Ya el domingo por la mañana la velada se ofrecerá en diferido por Movistar Vamos.

La Liga del cuatro y medio y un partido de exhibición por parejas forman parte de este atractivo cartel que fue presentado en el escenario donde se jugará el festival. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador; el organizador y ex pelotari Ignacio Errandonea; y el pelotari Jokin Altuna fueron los encargados de dar a conocer los detalles de una jornada que es fiel a la cita del programa deportivo de San Saturio.

Errandonea explicaba que el lunes se conocerán los pelotaris que disputarán los octavos de final de la serie B de la Liga del cuatro y medio, así como los protagonistas de la eliminatoria de la serie A. También anunciaba los jugadores del choque de parejas, una exhibición en la que se enfrentarán Altuna III-Rezusta contra Jaka-Mariezkurrena II.

Las entradas del festival se pueden retirar ya en el portal de internet www.frontón.com. Los precios de las localidades serán de 30 euros en la zona de la cancha central, 25 euros en los laterales y de 20 a 25 euros en la zona de grada.

Altuna III, por su parte, recordaba que "con 19 o 20 años ya jugué en Soria". El pelotari vasco destacaba la gran afición que hay en la provincia y por ello "cuando venimos a jugar a esta tierra lo hacemos muy a gusto". El delantero de Amézqueta se refería al partido que disputará el sábado 4 de octubre en La Juventud: "Será un encuentro duro y bonito de jugar ante dos rivales que nos pondrán las cosas muy difíciles" Sobre su estado físico indicaba que "llego en un buen momento de forma tras el verano y con muchas ganas".