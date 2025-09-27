El CSB Décimas arranca su sexta temporada en Primera Nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El equipo masculino absoluto del Club Soria Baloncesto inicia este domingo 28, a las 18.00 en San Andrés, y ante Agrocesa Aldeamayor de Valladolid, una nueva temporada en Primera Nacional, la máxima categoría autonómica de baloncesto. El equipo dirigido por Carlos Bouza, nuevo entrenador del equipo y Director Técnico del club, cuenta de inicio con 12 jugadores en plantilla a la espera una incorporación nueva en octubre, y la ayuda de jugadores júnior. Bouza llega a Soria a comandar este equipo tras una amplia experiencia en esta categoría tanto en Castilla y León como en otras comunidades españolas.

Se mantiene la columna vertebral del equipo de la temporada pasada, con Hugo García, Eneko Cueto, Pablo Osorio, Jean Carlos Mateo, Jorge Gómez y Marcos Raigón, y con los hasta el año pasado jugadores júnior, José Javier de la Fuente, Martín Navas y Héctor Gil. El riojano Mauro Gámez se incorpora al grupo, así como dos jugadores muy de la casa como son Gonzalo de Domingo y Luis Martínez, integrantes de este equipo en temporadas anteriores.

El CSB Décimas contará en el banquillo con J.J. Carnicero como ayudante, así como con el apoyo de Chema Izquierdo en la preparación física del equipo. Izquierdo, profesor de la Universidad de Valladolid, planificará también la preparación del Primera Nacional y la cantera del club.

La competición cuenta con 14 equipos, y, como otras temporadas, dos plazas dan derecho al ascenso a competición nacional Tercera FEB (antigua EBA). Este equipo alcanzó su mejor resultado en la temporada 21/22 al proclamarse campeón de la Copa de Castilla y León.

Décimas como nuevo patrocinador del equipo

Presente físicamente en Soria, Décimas es una cadena de tiendas española, fundada en 1985, y especializada en la venta de moda deportiva, complementos y artículos de deporte, con más de 300 puntos de venta en España y en varios países europeos, incluyendo Francia, Portugal, Rumanía y Polonia.