Sergio Martínez y Virginia Quellca ganan la Media Maratón Ciudad de Soria

El atletismo fue el gran protagonista en las calles de Soria con la disputa de la XL Media Maratón Abel Antón.Mario Tejedor

Sergio Martínez Cárdenas y Virginia Quellca Mamani fueron los vencedores de la XL edición de la Media Maratón Ciudad de Soria Abel Antón que en la tarde del sábado se disputó por la calles de la capital.

21 kilómetros de exigente trazado que pasó factura a las piernas de unos corredores que se mostraban muy contentos por el ánimo recibido por el numeroso público que presenció la carrera. Más de 400 participantes en una jornada en la que el atletismo fue el gran protagonista.

Martínez Cárdenas acreditaba un tiempo de 1 hora 9 minuto y 55 segundos para superar por poco más de diez segundos a Paco Martí, que sería segundo en meta. El podio lo completaba el también soriano David Rodríguez Rújula con 1h10.23. En féminas, la ganadora iba a ser la navarra Virginia Quellca Mamani con un registro de 1h28.07. Aventajaba en 24 segundos a Clara de Miguel que sería segunda. Ana Patricia Verde sería tercera con un crono de 1h3210.

La jornada festiva para el atletismo arrancaba por la mañana con laspruebas para los más pequeños en el centro de Soria. La tarde se iniciaba con la 5k Fermín Cacho que ganaban Alejandro Pla y María Barceló. Pla paraba el reloj en 14.28 para doblegar a Gorka Rodríguez (14.38) y a Pablo Delgado (15.37). Barceló era la mejor chica con un crono de 17.45, por delante de Natalia Arche (21.06) y de Sonia Revilla (21.40).