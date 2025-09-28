Victoria y goleada histórica del Golmayo Camaretas: la primera en categoría regional (4-1)

El Golmayo Camaretas lograba una victoria y una goleada histórica por 4-1 ante el Coca que son los primeros tres puntos en categoría regional en una temporada en la que es novato tras conseguir el ascenso. Los últimos minutos fueron decisivos para que los balagueros se apuntasen su primer triunfo del curso.

Alcalde hizo el 1-0 nada más empezar, aunque pronto empataban los visitantes. Así se llegaba al descanso. Ya en la recta final del partido llegaron los otros tres goles sorianos por medio de Silla y dos de Jairo.

Victoria del Calasanz en el feudo del Belorado

Victoria muy importante del CD Calasanz en casa del CD Belorado en el partido correspondiente a la jornada número 3 del Grupo A de Primera Regional Aficionados. El CD Calasanz visitaba hoy el Calvario con la intención de conseguir la primera victoria de la temporada. Tras un inicio un tanto irregular con un empate y una derrota en la dos primeras jornadas, el de partido de hoy era de extrema importancia para los sorianos. Por su parte, los locales recibían al Calasanz con una dinámica un algo más positiva tras conseguir una victoria y un empate en las dos primeras jornadas de liga.

Primera parte muy igualada entre los dos equipos. Vimos un juego muy intenso, donde era complicado encontrar espacios al inicio del partido. Con el paso de los minutos, los sorianos fueron encontrando sensaciones y creando más juego en terreno rival. El peligro llegaba en forma de llegadas por las bandas y con muchos saques de esquina pero sin fortuna de cara al gol.

En la segunda parte vimos a un Calasanz muy seguro de su juego y muy bien colocado en césped. Los locales intentaron poner una marcha más para buscar la victoria pero el centro del campo y la defensa soriana fueron muy sólidos durante todo el partido.

Cuando parecía que los dos equipos iban a repartirse los puntos, los sorianos conseguían el gol de la victoria en el minuto 89 y certificaban la primera victoria de la temporada.

Derrota del Uxama

Derrota corajuda del Uxama que a pesar de luchar contra viento y marea acabó dando la cara en el tramo final. Los visitantes que navegaron contra corriente nicaragüense dieron por perdido un partido que mantuvieron en el alero hasta los últimos segundos. Con 4-1 los goles de Alejandro y Javier mantuvieron el partido con las espadas en todo lo alto hasta el pitido final.

La primera jugada clara de peligro fue para los cerrateños en el minuto 14. César se plantó en el mano a mano ante David que tapó el remate. Tres minutos después la tuvo el Villamuriel en un balón largo de Santi para Toquero. David salió tarde, pero la zaga enmendó el error in extremis para sacar el cuero a córner.

La persistencia del Villamuriel dio sus frutos en el minuto 23 en un centro tenso de Catriel para César Simón que remató al fondo de la red. Lejos de caer con el 1-0 el gol espoleó al Uxama que a punto estuvo de empatar con un chut de Azzadine a 20 metros que casi se cuela por la escuadra de Mario. Los visitantes apretaron en el tramo final hasta empatar la contienda. Saque de banda de Antonio y tras despeje Javier Charle con la testa firmó las tablas. Antes del asueto pudo llegar el 1-2 en un disparo lejano de Antonio que escupió el Travesaño.

Tras la reanudación los verdes cobraron ventaja desde el punto de penalti. El juez de la contienda decretó pena máxima y César Simón culminó desde los once metros para aventajar a su equipo. La presión en la salida de balón de los visitantes dio sus frutos para que Álex se plantase en el mano a mano con David y firmase el tercero. El cuarto llegó en un saque de puerta de Mario para la peinada de César que dejó solo a Alejandro para definir de vaselina. El 4-2 en un disparo de Alejandro inapelable a la misma escuadra y el 4-3 fue de Javier Charle, tras errar su penalti.