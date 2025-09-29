La Superliga se presenta en Los Pajaritos "con el mejor cartel" en el voleibol español

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El mejor voleibol español se dará cita este fin de semana en la reinauguración del pabellón de Los Pajaritos con el Torneo Presentación de la Superliga Masculina, una cita en la que, además del Grupo Herce como equipo anfitrión, estarán presentes Guaguas Las Palmas, Unicaja Almería y CV Melilla. "El mejor cartel de un torneo en España", así definía el presidente del Grupo Herce, Alfredo Cabrerizo, un evento que cuenta con la organización de la Federación Española y del Ayuntamiento de Soria.

Además de Cabrerizo, el torneo fue presentado en el Consistorio por el concejal de Deporte, Manuel Salvador, y por el entrenador del Grupo Herce, un Alberto Toribio que señalaba que "no se me ocurren mejores rivales en España para conectar con la afición".

Este torneo llega para sustituir a la Copa Ibérica, una cita organizada en los dos años anteriores pero que en 2025 no se ha podido llevar a cabo por el problema con las licencias de los jugadores extranjero. "Va a ser un fin de semana espectacular", apuntaba Salvador, quien destacaba la ilusión del Ayuntamiento "por mostrar el nuevo pabellón". El edil recordaba que en la remodelada instalación deportiva se habían invertido más de dos millones de euros.

El torneo lo abrirá el Grupo Herce a partir de las 17.00 horas del sábado con el enfrentamiento ante CV Melilla. Ya a las 19.30 horas se verán las caras Guaguas y Unicaja Almería. Desde las 10.30 horas del domingo se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto y a las 13.00 horas se disputará la gran final, "En la que esperamos estar", indicaba Cabrerizo. El presidente celeste explicaba que el Grupo Herce jugará a las 17.00 horas con el objetivo de tener más descanso de cara a su hipotética final del domingo.

Los partidos tendrá 'vídeo challenge' y está por determinar si la final ser podrá ver a través de Teledeporte de TVE o por Play TV. Los precios son más que asequibles ya que por cinco euros se podrán ver los dos partidos de cada día.

Además de los encuentros en sí, la Federación Española de Voleibol organizará durante el fin de semana un curso de data voley en el que las estadísticas serán las protagonistas y otro de manejo del 'vídeo challenge'.