Iván Salas gana el Campano Chico

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campano Chico se celebró el pasado fin de semana con éxito de participación. La cita estuvo organizada por el club Campano Soriano y contó con la colaboración de Ayuntamiento de Soria y Diputación provincial. Iván Salas fue el campeón de esta edición con una captura de 470 gramos.

El mejor pescador fue Iván Salas.HDS

Iván Salas se imponía en la categoría de 11 a 15 años. Marco Asensio fue segundo con una captura de 445 gramos y Pedro Gómez sería tercero con un pez de 310 gramos.

En la categoría de 6 a 10 años ganaba Iker Pérez con una captura de 380 gramos. Segundo fue Lucas Marco con un pez de 325 gramos y la tercera plaza se la adjudicaba Pablo Salas con una captura de 270 gramos.