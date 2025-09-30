EL CSB Décimas pierde en casa su primer partido de liga

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CSB Décimas debuta en casa en un partido marcado por la intensidad y la exigencia de un rival muy sólido. A pesar de un inicio prometedor, un tercer cuarto desafiante resultó ser el punto de inflexión que inclinó la balanza a favor del equipo visitante.

El partido comenzó con Aldeamayor mostrando una defensa sólida y un ataque fluido que les permitió cerrar el primer cuarto con una ventaja que se iría reduciendo en el segundo cuarto por una mayor concentración y acierto de los locales.

Después del descanso el equipo perdió la fluidez del juego que les permitió recortar distancias en el segundo cuarto lo que aprovechó Aldeamayor para seguir incrementando la diferencia del marcador.

A pesar de los esfuerzos por remontar en el último cuarto y el trabajo en equipo, la diferencia acumulada fue insuperable para los locales.

Pese a la derrota, el equipo se mantiene optimista y sigue trabajando para corregir los errores y ya se prepara para su próximo compromiso el día 5 de octubre a las 12:00, que se disputará en Ávila contra el Grupo Leonesa-La Bodeguita de San Segundo.