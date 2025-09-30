Jorge Peñaranda lidera el Circuito Provincial de bádminton

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Durante la jornada del pasado domingo se disputó la segunda prueba, de las tres a celebrar, de la XXVIII edición del Circuito Provincial de Bádminton con la presencia de jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 y de la AD89 de El Burgo de Osma. El soriano Jorge Peñaranda fue el gran triunfador de la jornada logrando sendos triunfos tanto en individual como en dobles.

En individual se impuso en tres ajustadísimos sets a Daniela Corchón, con Santiago Martínez y José Carlos Pérez como semifinalistas. Estos cuatros jugadores pelearán por las posiciones de pódium en la que Jorge Peñaranda se encuentra como el más destacado para lograr el triunfo en la general del circuito.

En la modalidad de doble, el propio Jorge junto a José Carlos Pérez se alzaron con el triunfo parcial del domingo. Ambos, junto a la pareja formada por Manuel Acero y Santiago Martínez se encuentran empatados en la primera posición de modo que la pareja mejor clasificada en la tercera prueba se alzará con el título.

En la categoría sub-17, dos ausentes en la primera prueba, Daniel Marín y Jimena Ayllón lograron la primera y segunda plaza, respectivamente, en la modalidad de individual. Carmen Gómez, Isabel Corchón y Alvaro Gómez se mantienen en las tres primeras posiciones y serán, previsiblemente, quienes opten al entorchado final.

La modalidad de dobles también contó con la una victoria de una nueva pareja, la formada por Jimena Ayllón y Aarón Barrera. Esta modalidad es la más abierta en cuanto al título final encontrándose seis parejas con opciones reales de acceder al pódium.

Finalmente, entre los más pequeños, los sub-13, Adrián Alonso y Yaiza Castro repetían final siendo de nuevo Adrián el vencedor postulándose como principal candidato al primer puesto final. Ambos en la modalidad de doble lograron su segundo triunfo siendo los principales candidatos para imponerse en esta categoría.

El próximo dos de noviembre se disputará la tercera prueba y tendrá lugar la clausura del circuito con la entrega de premios a los tres primeros clasificados de cada categoría y modalidad.

Algunos de los participantes en esta prueba se desplazaron, en la jornada del sábado a Zaragoza, Villanueva de la Torre, localidad de Guadalajara y a Estella para disputar diversas pruebas.

En Zaragoza, los seniors José Carlos Pérez y Santiago Martínez regresaron ambos con dos oros. Ambos en la modalidad de dobles formando dupla, José Carlos en el cuadro individual y Santiago Martínez junto a Beatriz Martín en dobles mixtos firmaron una excepcional competición.

A ellos se unieron Isabel Corchón y Daniel Marín que regresaron con un meritorio triunfo en la modalidad de doble mixto sub-17 pese a la condición de sub-15 de Daniel.

En la misma modalidad, en este caso en Villanueva de la Torre, los sub15 Jimena Ayllón y Aarón Barrera lograron el oro con un agónico triunfo en semifinales por 22-20 en el tercer set. Ambos, además, en las modalidades de individual regresarían con un bronce al verse superados por dos puntos en el tercer juego de sus respectivas semifinales.

La tercera y última prueba fue la disputada por Daniela Corchón quien, pese a ser jugadora sub-19 comienza a participar en pruebas de carácter nacional de categoría absoluta. En concreto, este pasado sábado disputó en Estella el cuarto máster de la temporada sin poder acceder al cuadro final sabiendo que en esta fase de su carrera deportiva estas pruebas forman parte de su desarrollo.