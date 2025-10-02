San Saturio se apunta a la actividad deportiva

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El mes de octubre se ha presentado con San Saturio entre sus días de celebración y un destacado y abultado programa deportivo a lo largo de los próximos días, como marca la tradición, para festejar la festividad del patrón. Variedad de actividades en la agenda con muchos escenarios donde desarrollarlas. Un llamamiento a la participación y a la presencia de los espectadores para degustarlas.

Con varias actividades deportivas ya completadas en los días precedentes (Marcha por la vida, las pruebas atléticas relacionadas con la Media Maratón, el Torneo de balonmano y el Campano Chico), a partir de hoy prosigue el programa de San Saturio con la puesta en escena del Campeonato de Pesca de Ciprínidos en el Paraje Soto Playa.

El sábado se completa con el Torneo de Ajedrez, en el Casino Amistad Numancia, con el Campeonato de Pelota en La Juventud con un enfrentamiento oficial del Cuatro y Medio y el Torneo Presentación de la Superliga de Voleibol en Los Pajaritos.

Un día después se ha programado en el frontón de La Juventud un Festival de Pelota con las modalidades de cesta punta, frontenis preolímpico y herramienta (pala), el Torneo de golf, la Tirada al plato, foso universal, en Navalcaballo, la segunda jornada del Torneo de Presentación de la Superliga de voleibol en Los Pajaritos y el LXI Trofeo Ciclista, prueba que se disputa por las calles de la capital soriana.

Una semana después, el sábado 11 de octubre, se celebrará el XXX Festival de Aeromodelismo en el Campo de Vuelo de Velilla de la Sierra, además del parque cerrado de la XXVI Subida Automovilística al Parque del Castillo. Todos los participantes quedarán, tras las verificaciones, situados en la plaza Mariano Granados. Al día siguiente, el domingo 12 de octubre, competirán en el Circuito del Parque San Prudencio/Parque del Castillo.

Una semana más habrá que esperar para reanudar las pruebas deportivas con motivo de las fiestas de San Saturio. El sábado 18 de octubre se ha programado una jornada de deporte en la calle con exhibiciones de los deportistas del CAEP Soria.

El domingo, 19 de octubre, toma el relevo el tiro con arco en sala con la disputa del Raus Ranking Autonómico unificado, prueba clasificatoria para el Campeonato de España, en el Fuente del Rey. Ese mismo día se celebra el Memorial María García de duatlón. Una semana después, el Camino por Soria contra el cáncer, y el viernes, 31 de octubre, el Trofeo de boxeo en el San Andrés.

Programa deportivo de San Saturio

Jueves, 2-10, 9.00 horas. Cto Pesca Ciprínidos, en el Soto Playa.

Sábado, 4-10, 10.00h. XLIX Torneo de Ajedrez en el Casino.

Sábado, 4-10, 17.30h. Campeonato de Pelota en La Juventud

Sábado, 4-10, 17.00h. Torneo de Voleibol en Los Pajaritos

Domingo, 5-10, 10.00h. Festival de pelota en La Juventud.

Domingo, 5-10, 10.00h. Torneo de Golf en Pedrajas.

Domingo, 5-10, 10.00h. Tirada de plato Foso Univ. en Navalcaballo.

Domingo, 5-10, 10.30h. Torneo de voleibol en Los Pajaritos.

Domingo, 5-10, 11.30h. LXI Trofeo ciclista por la capital.

Sábado, 11-10, 10.30h. XXX Festival de Aeromodelismo. Velilla.

Sábado, 11-10, 16.00h. Subida al Castillo, Mariano Granados.

Domingo, 12-10, 9.00h. Subida al Castillo, parque del Castillo.

Sábado, 18-10, 12.00h. Deporte en la calle, Mariano Granados.

Domingo, 19-10, 9.00h. XXII Torneo Tiro con arco. Fuente del Rey

Domingo, 19-10, 10h. XVIX Duatlón Ciudad de Soria. Valonsadero

Domingo, 26-10, 11.30h. XIII Camino por Soria. M. Granados

Viernes, 31-10, 21.00h. Trofeo de Boxeo. Polideportivo San Andrés.