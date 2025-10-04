Heraldo-Diario de Soria

Torneo presentación de SuperLiga: Fotos del Rio Duero voley vs Melilla

El mejor voleibol se juega en Soria por San Saturio, y lo mejor es que el Rio Duero está en la final

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El equipo de Alberto Toribio disputará la final del tras derrotar a Melilla 3-0 en la primera semifinal.

CV Guaguas fue el ganador del otro duelo y la final se disputará a partir de las 15.00 h

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

Los celestes vencieron la semifinal

Los celestes vencieron la semifinalMONTESEGUROFOTO

Grupo Herce voley vs Melilla

tracking