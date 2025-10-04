Torneo presentación de SuperLiga: Fotos del Rio Duero voley vs Melilla

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
Actualizado:
El equipo de Alberto Toribio disputará la final del tras derrotar a Melilla 3-0 en la primera semifinal.
CV Guaguas fue el ganador del otro duelo y la final se disputará a partir de las 15.00 h
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla
Grupo Herce voley vs Melilla