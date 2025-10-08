La soriana Clara Álvaro disputa el Nacional de patinaje artístico

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Clara Álvarez Andrés, Club Patín Soria, debuta en un Campeonato de España de patinaje artístico, que se disputa en la localidad catalana de Sant Vicenç de Montat para las categorías alevín e infantil. La soriana se ganó el derecho a pelear por el título nacional en el Campeonato de Castilla y León donde se proclamó campeona el pasado mes de junio. En esta ocasión, se medirá con un elenco de patinadoras, un total de 28, en una competición nueva para ella. Es de las más pequeñas de las participantes, alevín de primer año, de un total de cinco novatas y debutantes como ella.

Clara, según explica su entrenador Daniel Giner, deberá completar en su actuación del viernes por la mañana (Youtube Federación Española de Patinaje, 11.30 horas) un programa de tres minutos con un elemento coreográfico en el que se incluirán diferentes piruetas, saltos, giros... Una puesta en escena que le propició el título regional y con la que luchará en la pista catalana en su primera experiencia competitiva a un nivel más elevado. El técnico del Club Patín Soria reconoce que la exigencia de los campeonatos regionales es más acusada por la proyección que buscan los patinadores de dar el salto al Nacional desde la posición de campeones. El presentarse en la competición, organizada por la Federación Española de Patinaje, se puede entender como un reconocimiento a su trabajo y una recompensa por lo logrado.

La soriana se presenta en el Nacional, «bien preparada y mejorada, durante este último año, respecto a su participación en Valladolid», explica Daniel Giner, que acompañará a la patinadora junto a Andrea Álvarez, entrenadora del club. La expedición soriana afrontará hoy una sesión de entrenamiento en la pista catalana y mañana saltarán a patinar a partir de las 11.30 horas.