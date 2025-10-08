El Moreno Sáez Sporting inicia con una sólida victoria la temporada de su regreso a la Primera División

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Moreno Sáez Sporting inició la temporada de la mejor forma posible y batió a domicilio al Río Duero Soria en la jornada inaugural de la Primera División Masculina. El cuadro dirigido por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa se impuso el sábado por 1-3 (22-25, 25-20, 14-25 y 14-25) y se sitúa en la tercera plaza de la clasificación del Grupo A, en la que es líder el Club Voleibol Oviedo. También vencieron en la primera jornada el Arona Spring in Motion de Tenerife, el Grupo Covadonga de Gijón (Asturias) y el Club Voleibol Oleiros (La Coruña). El cuadro gallego batió por 2-3 al Jatorkide Boleibol Kirol Kluba de Vitoria (Álava), que será el rival ante el que el Moreno Sáez Sporting se estrene como local este sábado, a las 19:15 horas, en el Polideportivo de Los Pajaritos.

La veteranía del primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo le ayudó a lograr el triunfo en un duelo más que atractivo para el espectador. En su plantilla permanecen hasta doce de los jugadores que lograron hace dos años el ascenso a Superliga 2. Y eso se nota sobre la cancha. El Moreno Sáez Sporting gozó de cómodas rentas en el tramo inicial de la primera manga, aunque del 9-13 se pasaría al 14-14. Con empate a 19, Dani Martín firmó dos saques directos (19-21) y le dio a su equipo una ventaja ya definitiva. Pablo Mugarza, con otro punto desde la línea de saque, puso el 21-24 en el marcador y acabó con las esperanzas del Río Duero Soria. El Moreno Sáez Sporting empezó el segundo set a remolque, como consecuencia de una serie de errores impropios de un equipo tan experimentado.

El Río Duero Soria pronto se marcharía en el marcador hasta el 19-14, mientras que los visitantes pensaban más en rehacerse de cara al tercer set. El Moreno Sáez Sporting plasmó sobre la cancha del Polideportivo San Andrés en las dos últimas mangas una solidez cercana a la que Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa quieren para su equipo. Sus rápidas ventajas se fundamentaron en una eficaz defensa, que les dio gran cantidad de oportunidades de cerrar los puntos desde el contraataque. Tanto el 14-25 del tercer set como el 14-25 del cuarto se basaron en el juego coral de un Moreno Sáez Sporting cuyos componentes se conocen a la perfección, lo cual les da una gran ventaja para luchar por su objetivo en la presente temporada: intentar codearse con los mejores del Grupo A de la Primera División.