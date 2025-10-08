Una treintena de pilotos compite este domingo en la 26 Subida al Parque del Castillo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El motor toma protagonismo este fin de semana en Soria con la 26 edición de la Subida al Parque del Castillo, una prueba que cuenta con la organización de la escudería Automoto Soria en la que tomará la salida una treintena de pilotos. El sábado tendrá lugar el parque cerrado con las verificaciones técnicas y administrativas y ya el domingo llegará la carrera con tres mangas oficiales, que arrancarán a las 12.50 horas.

Esta Subida al Castillo, Segundo Memorial Isidoro Andrés, entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio para convertirse en un cita obligada en Soria en el mes de octubre. Los tiempos oficiales, al igual que en las últimas edición, se podrán seguir on line en temamrepauto.com.

Los entrenamientos libres comenzarán el domingo desde las 10.30 horas y a las 11.10 horas tendrán lugar los entrenamientos oficiales. La primera de las tres mangas oficiales echará a andar a las 12.50 horas. Ya a las 13.30 horas comenzará la segunda manga y la tercera se iniciará a las 14.10 horas. La suma de los dos mejores tiempos de cada uno de los pilotos dará su puesto en la clasificación. La entrega de trofeos será a las 15.30 horas en el Merendero de San Prudencio.

La prueba consistirá en dar tres pasadas al circuito de 1,7 kilómetros que van desde el lugar de salida en el aparcamiento de caravanas que hay frente a San Saturio y junto al Duero hasta el parque del Castillo, con especial atención a las curvas cerradas que hay en el primer tramo de subida.

El vencedor de la general en 2024 fue el piloto de la escudería soriana BnnoRacing, Alberto Gómez González, quien a los mandos de un kart Semog Bravo marcó un mejor tiempo de 2:41,06, dominando dos de las tres mangas y siendo segundo en una de ellas. El ganador de la prueba tuvo un bonito duelo con un compañero de escudería, Miguel Ángel Jiménez Esteban, quien pilotando un kart Yacar Cross dejaba el crono en poco más de un segundo del ganador (2:42,17), estableciendo el mejor registro en la segunda manga sobre el crono. El tercer puesto recayó en Miguel López Cubilla, Escudería BnnoRacing, con un tiempo de 2:46,81).