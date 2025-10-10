José Luis Pascual acaba tercero con España en el Match Internacional Cuadrangular de Golf Adaptado

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

José Luis Pascual, jugador del Club de Golf Soria, integró, junto a Juan Postigo, Álvaro Luengo y Patricia Roldán, el equipo español que disputó el Match Internacional Cuadrangular de Golf Adaptado, cuya segunda edición tuvo lugar en el recorrido madrileño de El Encín (Alcalá de Henares), en el que España concluyó en la tercera posición.

España abrió el torneo perdiendo en la primera jornada por 2-1 ante Dinamarca en un enfrentamiento en el que José Luis Pascual cedió por 6 y 4 ante Casper Holst Christensen.

El combinado español corrió la misma suerte en la segunda jornada al caer por 2-1 ante Francia, una derrota que dejaba a los españoles sin opciones de ganar el match. En este caso, Pascual jugó el foursome junto con Álvaro Luengo y perdieron por 1 arriba ante los galos Julien Mouchet y Phillippe Pee Dit Grabet.

En la tercera jornada, España tuvo como rival a Suecia y nuevamente se vio superada, en este caso por 0,5 a 2,5, con José Luis Pascual perdiendo su duelo ante Gustav Stigsson Andersson por 4 y 3.

A pesar de las tres derrotas cosechadas, España no acabó última, ya que computaban los puntos que se lograban en cada jornada, y esta suma dejó al equipo español en la tercera plaza con 2,5 puntos, por delante de Francia, que tan solo totalizó los 2 con los que derrotó a España en la segunda jornada y perdió los otros dos partidos por 3-0. El triunfo fue para Suecia con 8,5 puntos, mientras que Dinamarca acabó segunda con 5.

El torneo se disputó en tres días consecutivos en formato de liguilla todos contra todos. Cada duelo se componía de un foursome y dos individuales.

Pueden consultar los resultados y las clasificaciones en: https://rfegolf.es/CompetenciaPaginas/ListaResultados.aspx?CompId=16049.