Daniel Berná se queda fuera de la final del Alps Tour por solo dos puestos

Daniel Berná se quedó a las puertas de disputar la final del Aps Tour al acabar en la Orden de Mérito en el puesto 52, justo dos posiciones por debajo de los 50 mejores, que son los que tienen acceso al torneo. El resultado, sin embargo, no puede ser más engañoso, ya que el golfista soriano ha disputado la mitad de las pruebas del circuito, viéndose superado por adversarios que, pese a tener peores resultados, han acabado acumulando más puntos gracias a su mayor número de participaciones.

La última cita del Alps Tour era el Parma Alps Open, que se disputó del 9 al 11 de octubre en Italia. Para Berná, era su octava presencia en el circuito de este año, y hasta entonces había superado el corte en siete ocasiones y lo había fallado una sola vez, precisamente en el Alps de las Castillas, disputado en julio en el Club de Golf Las Pinaíllas de Albacete. En Parma, Daniel Berná volvió a pasarlo y acabó en el puesto 19 gracias a tres recorridos bajo par de 69, 71 y 69 golpes, para un total de 209 impactos, 7 bajo par. El resultado, sin embargo, no le bastó para ir más allá del puesto 52 del ranking del Alps Tour, con lo que se quedaba fuera de la final por un margen mínimo.

Tras el torneo, el jugador soriano lamentaba esa circunstancia: “He vuelto a pasar el corte con un juego ordenado en líneas generales, pero no he conseguido meterme en la final. Sabía que era difícil jugando solo la mitad de las pruebas del circuito, y al final entraban 50 y he quedado en el puesto 52”, explicaba el soriano, que ahora se centrará en la preparación de otra final en la que sí que estará y con todos los honores. Se trata de la final del TUMI Spain Golf Tour, el circuito de la PGA española, que se disputará del 23 al 25 de octubre en el recorrido castellonense de Panorámica Golf. Berná llegará a esta cita avalado por su triunfo en la quinta prueba del circuito, el Campeonato de Castilla y León de Profesionales PGA de España, celebrado del 1 al 3 de octubre en su club, el Golf Soria, y dispuesto a superar el noveno puesto que firmó el año pasado en la final.

Pueden consultar las clasificaciones del Parma Alps Open https://goo.su/YvlSDT