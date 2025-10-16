Daniel Pascual, ejemplo de la cantera del baloncesto soriano

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

'De casta la viene al galgo'. Un refrán que se le puede aplicar perfectamente a Daniel Pascual Romero, un soriano de 16 años que quiere triunfar en el baloncesto y que lleva el deporte de la canasta en las venas ya que su madre Mireia fue en su día jugadora profesional. Formado en la cantera del FDR, desde hace tres años reside en León para jugar en las categorías inferiores de la Cultural y Deportiva Leonesa. Es una de las joyas del baloncesto regional y uno de los chicos habituales en las concentraciones de los equipos base de Castilla y León.

"Empezó jugando a los cinco años en el FDR con Iván Delgado como entrenador", relata su madre Mireia Romero, catalana de nacimiento pero con raíces sorianas que en sus años jóvenes fue baloncestista profesional en su localidad natal de Badalona. Ella le inculcó a su hijo la pasión por el basket y desde los primeros pasos en el FDR a Daniel ya se le apreciaron buenas cualidades para este deporte. Juega de base y con su 1,90 de estatura tiene un futuro brillante por delante.

Aptitudes que pronto llamarían la atención a entrenadores de fuera de Soria como a los de la Cultural y Deportiva Leonesa. Hace tres años Daniel dejaba Soria para trasladarse a León y ahora es uno de los jugadores importantes del equipo junior leonés. "Su objetivo es llegar al primer equipo de la Cultural Leonesa que milita en LEB Plata", señala su progenitora, quien añade que "está muy contento en León jugando a un deporte que le apasiona y en el que un día querría ser profesional".

Daniel Pascual en un partido con la cantera de la Cultural y Deportiva Leonesa.HDS

Pero Mireia y el resto de la familia tienen los pies en el suelo y saben que "vivir del deporte y del baloncesto es complicado, pero no le vamos a quitar la ilusión. Lo primero es que estudie y si luego llega lejos pues perfecto", indica su madre.

Ricky Rubio y Facundo Campazzo son sus ídolos y como bases de primera fila son dos dos de sus jugadores referencia. Antetokounmpo es el jugador que más le gusta de la NBA, aunque a Daniel le gusta más el baloncesto europeo que el americano. Es aficionado del Real Madrid y cuando viaja en verano a Badalona a ver a sus abuelos es habitual en el Campus de Baloncesto de Paco Redondo. Ama el baloncesto y sueña con triunfar en el futuro.