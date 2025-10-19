Heraldo-Diario de Soria

XXII Torneo San Saturio de tiro con arco (fotos)

El polideportivo de Fuente del Rey acogió el XXII Torneo de Tiro con arco San Saturio

Los tiradores dispararon el Fuente del Rey

Los tiradores dispararon el Fuente del ReyMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

El Club Alto Real de la capital soriana organiza un clásico evento donde los mejores tiradores se dan cita para practicar su deporte.

Soria demuestra una vez más tener un alto nivel y un gran interés en esta disciplina.

