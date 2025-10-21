Almazán acogerá el 29 de noviembre la Gala del Triatlón 2025

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La localidad soriana de Almazán se convertirá el último fin de semana de noviembre en capital autonómica del triatlón. La villa adnamantina ha sido la elegida para albergar el próximo 29 de noviembre la Gala del Triatlón, cita en la que se entregan los reconocimientos a los deportistas más destacados de la temporada.

El acto central de la jornada tendrá lugar por la tarde en el cine-teatro Calderón, espacio cultural con capacidad para más de 200 personas que por unas horas acogerá a los protagonistas del triatlón castellano y leonés.

Será entonces cuando se entreguen los trofeos a los ganadores de los rankings regionales de duatlón y triatlón y de la Liga de Clubes. Tendrán una actuación importante también los representantes de las categorías de menores -Infantil, Cadete y Juvenil- que recibirán los galardones que los acreditan como vencedores de los torneos a la regularidad de las dos disciplinas y el Ranking de Escuelas.

Previamente, por la mañana, se celebrará la Junta Directiva de la Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León y, a partir de las 16:00 horas, la Asamblea General. Una reunión en la que se incluirá en el orden del día, entre otras cuestiones, el presupuesto para 2026 o el Calendario de Competiciones para su aprobación definitiva.

Almazán coge el testigo de Ávila, que fue la localidad en la que se celebró en 2024 la Gala del Triatlón. Con su elección se mantiene la apuesta por rotar por todas las provincias de Castilla y León uno de los principales eventos organizados por la Federación.